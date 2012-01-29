به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) در گزارشی نوشت: رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به روابط میان دو کره آسیب می زند و سبب وقوع جنگی تمام عیار در منطقه می شود.

به نوشته KCNA، کره شمالی نمی تواند بپذیرد که رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی درست در زمانی که مردم کره شمالی هنوز در غم از دست دادن رهبر خود هستند، برگزار می شود.

روزنامه "رودونگ سینمون" ارگان رسمی حزب کمونیست کره شمالی نیز در تفسیری این بحران را بدترین بحران شبه جزیره توصیف کرد و هشدار داد که هر اتفاقی ممکن است به یک جنگ هسته ای منجر شود.

