453 هزار تن نهاده های کشاورزی در قزوین توزیع شد

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 452 هزار و 623 تن انواع نهاده های کشاورزی شامل کود شیمیایی، انواع سموم، قرص فسفید و انواع بذر در راستای حمایت از تولیدکنندگان بین کشاورزان در سطح استان توزیع شد.

وی افزود: از 452 هزار و 623 تن نهاده های کشاورزی، کلرورپتاسیم و کود کامل 389 هزار و 948 تن، اوره 25 هزار و 207 تن، نیترات آمونیوم 20 هزار و 679 تن، سوپرفسفات هفت هزار و 241 تن، فسفات سه هزار و 553 تن است که توسط تشکلهای تعاون روستایی استان بین کشاورزان توزیع شده است.

معین الدین یادآورشد: بیش از سه هزار عدد قرص فسفید و انواع بذور به میزان چهار هزار و 229 تن شامل بذور سبزی، ذرت، گندم و جو در بین کشاوزان توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شبکه تعاونیهای روستایی، عاملیت توزیع سوخت بین روستائیان و کشاورزان است در 9 ماهه اخیر توسط 359 فروشگاه توزیع مواد سوختی و300 عاملیت توزیع بیش از 23 میلیون لیتر سوخت شامل نفت سفید، نفت گاز، گاز مایع و بنزین توزیع شده است.



وی تصریح کرد: ارزش سوخت توزیع شده بین روستائیان و کشاورزان در 9 ماهه امسال بیش از 36 میلیارد ریال است.

معین الدین افزود: همچنین ظرفیت مخازن مواد سوختی وابسته به شرکت های تعاونی روستایی این استان هفت میلیون لیتر است.