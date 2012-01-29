به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی که یکی از تماشاگران دیدار پرسپولیس مقابل ذوب آهن بود در پایان این دیدار با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پرسپولیس بازی خوبی را به نمایش گذاشت و اگر بازیکنان قدری در زدن ضربات آخر دقت می کردند می توانستند در این مسابقه پیروز شوند.

وی در خصوص عملکرد حسین هوشیار دروازه بان جدید تیم پرسپولیس در دیدار مقابل ذوب آهن گفت: هوشیار بازی خوبی را به نمایش گذاشت و امیدوارم در بازی های بعد موفق باشد. اگر بازیکنان و هواداران به هوشیار کمک کنند می تواند مقابل استقلال هم بازی خوبی را به نمایش بگذارد.

حقیقی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا حسرت نمی خوری در دربی حضور نداری؟ گفت: دوست داشتم همچنان در پرسپولیس بازی کنم اما به هیچ عنوان حسرت نمی خورم.

وی با یادآوری اینکه پرسپولیس بد شانس بود که نتوانست ذوب آهن را شکست دهد افزود: از صمیم قلب برای میثاق معمارزاده و حسین هوشیار آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم در بازی های آینده موفق باشند.

خبرنگاری در خصوص شرایط او در تیم رابین کازان روسیه پرسید که وی گفت: خوشبختانه شرایط خوبی دارم و 45 دقیقه هم در یک دیدار دوستانه بازی کردم. در تیم رابین کازان و فوتبال حرفه ای دیگر فکر کردن به اینکه در ترکیب اصلی هستی یا خیر معنا ندارد و هر کسی که بهتر باشد بازی می کند.

حقیقی در واکنش به خبرنگاری که نظرش را در مورد عملکرد ضعیف میثاق معمارزاده در دیدار با نفت آبادان پرسید گفت: اینکه معمارزاده عملکرد ضعیفی داشته به من چه ربطی دارد. برای صدهزارمین بار می گویم هیچ اختلافی با معمارزاده ندارم و برای او از صمیم قلب آرزوی موفقیت می کنم.