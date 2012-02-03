مستند تلویزیونی سردار فاتح در قزوین رونمایی می شود

سعید دهقان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مستند تلویزیونی سردار فاتح در خصوص زندگی شهید سردار رضا حسن پور در آینده نزدیک رونمایی می شود.

مراحل تصویربرداری مستند سردار فاتح از اوائل سال90 آغاز شده و هم اینک در مرحله پایان تدوین قرار دارد.

در این مستند تلویزیونی ضمن مصاحبه با خانواده شهید و نیز همرزمان این سردار شجاع اسلام زندگی یکی دیگر از شهدای والا مقام عرصه های جنگ به تصویر کشیده می شود.

نقش شهید حسن پور در جبهه های نبرد، تصاویر مستند و عکس های ماندگاری از رزم شهید حسن پور در این مستند ثبت و ضبط شده است.

فیلم مستند سردار فاتح به مدت 35 دقیقه در حال ساخت است و پس از آماده شدن از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

شهید سردار رضا حسن پوردر عملیات خیبر به عنوان قائم مقام لشگر 17 علی ابن ابیطالب(ع) در 14 اسفند ماه سال 62 در جزیره مجنون بر اثر اصابت تیر دشمن به شهادت رسید و به لقاء الله پیوست.