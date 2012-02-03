  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

مستند تلویزیونی سردار فاتح در قزوین رونمایی می شود

مستند تلویزیونی سردار فاتح در قزوین رونمایی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول روابط غمومی سپاه استان قزوین گفت: مستند تلویزیونی سردار فاتح با بررسی زندگی شهید رضا حسن پور به زودی در قزوین رونمایی می شود.

سعید دهقان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مستند تلویزیونی سردار فاتح در خصوص زندگی شهید سردار رضا حسن پور در آینده نزدیک رونمایی می شود.
 
مراحل تصویربرداری مستند سردار فاتح از اوائل سال90 آغاز شده و هم اینک در مرحله پایان تدوین قرار دارد.
 
در این مستند تلویزیونی ضمن مصاحبه با خانواده شهید و نیز همرزمان این سردار شجاع اسلام زندگی یکی دیگر از شهدای والا مقام عرصه های جنگ به تصویر کشیده می شود.
 
نقش شهید حسن پور در جبهه های نبرد، تصاویر مستند و عکس های ماندگاری از رزم شهید حسن پور در این مستند ثبت و ضبط شده است.
 
فیلم مستند سردار فاتح به مدت 35 دقیقه در حال ساخت است و پس از آماده شدن از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
 
شهید سردار رضا حسن پوردر عملیات خیبر به عنوان قائم مقام لشگر 17 علی ابن ابیطالب(ع) در 14 اسفند ماه سال 62 در جزیره مجنون بر اثر اصابت تیر دشمن به شهادت رسید و به لقاء الله پیوست.
کد مطلب 1520328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها