نگاهی به نتایج هفته بیست و سوم/ فرار استقلال و توقف پرسپولیس قبل از دربی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین هفته از یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز یکشنبه با انجام 9 بازی به پایان رسید که در پایان استقلال با کسب سه امتیاز دیدار برابر تراکتورسازی همچنان در صدر جدول باقی ماند و سپاهان به رده دوم رسید. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی برابر ذوب آهن متوقف شد. نتایج این هفته از رقابتها به شرح زیر است:
* پرسپولیس صفر - ذوب آهن صفر
* مس کرمان 2 - داماش گیلان 2
گل ها: مقداد قباخلو (32) و قاسم دهنوی(57) برای مس و افشین چاووشی(90 و 94) برای داماش
* سپاهان اصفهان یک - فجرسپاسی شیراز صفر
گل: مهدی کریمیان (58)
* ملوان بندرانزلی یک - صبای قم صفر
گل: مهدی دغاغله (36)
* راهآهن شهرری 2 - شهرداری تبریز یک
گل ها: امید عالیشاه(54) و ایمان رزاقی راد(85) برای راه آهن - بهرام بیرانوند(2+90) برای شهرداری
* سایپای البرز صفر - نفت تهران صفر
* تراکتورسازی تبریز صفر - استقلال تهران 2
گل: مجتبی جباری (43 و 2+90 پنالتی)
اخراج: احسان حاج صفی (41 - تراکتورسازی)
* فولاد خوزستان 2 - صنعت نفت آبادان صفر
گل ها: حکیم نصاری(56) و سامال سعید(88)
* شاهین بوشهر یک - مس سرچشمه صفر
گل ها: بابک لطیفی(27)
نظر شما