پروژه های ضد ایرانی آمریکا با شکست مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر یکشنبه در نشست کمیته مراسم بزرگداشت یوم الله دهه فجر در یزد اظهار داشت: امروز شاهدیم که جریان های مردمی و آزادیخواه که در منطقه و جهان علیه نظام سلطه به راه افتاده اند از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند.

وی افزود: دنیای غرب به ویژه آمریکا با ایجاد فضای آلوده تبلیغاتی قصد دارد چهره انقلاب و کشور ایران اسلامی را در نظر افکار عمومی خدشه دار کند که این پروژه ها با عنایت خداوند متعال، آرمان های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری با شکست مواجه شده است و با صدور انقلاب به دیگر کشورها جهان به سمت عدالتخواهی و آزادیخواهی حرکت می کند.

سیفی با برشمردن دستاوردهای کشور پس از انقلاب اسلامی بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) با تأسی از انقلاب عاشورا و قیام امام حسین (ع) علیه ظلم و بی عدالتی توانست حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را ریشه کن کند.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی با ایجاد حاکمیت دینی در 33 سالی که از عمر با برکت آن می گذرد، توانست قله های پیروزی را فتح کند.

سیفی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برنامه های ایام الله دهه فجر به ویژه راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: راهپیمایی در شهر یزد از ساعت 9 و 30 دقیقه از میدان آزادی (باغ ملی) آغاز می شود و با گذر از میدان شهید بهشتی (مجاهدین) و خیابان امام خمینی (ره) به میدان امیرچخماق ختم می شود.

وی یادآور شد: در میدان امیرچخماق نیز ویژه برنامه هایی از جمله سرود 1357 نفری دانش آموزان، سخنرانی یک مسئول، قرائت قطع نامه راهپیمایی و ... اجرا می شود.

سیفی برپایی ایستگاه های صلواتی و ... را نیز از دیگر برنامه های روز 22 بهمن اعلام کرد.