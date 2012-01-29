6 هزار خانوار روستایی در لرستان از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: با بهره مندی 48 روستای لرستان از نعمت گاز طبیعی تعداد روستاهای گازرسانی شده در این استان به 278 روستا می رسد.

وی ادامه داد: از حدود 400 روستای استان لرستان که دارای شرایط لازم برای گازرسانی هستند تاکنون 230 روستا گازرسانی شده و طرح گازرسانی به 48 روستای دیگر نیز در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

افتتاح طرح گازرسانی 48 روستای لرستان

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان گفت: این 48 روستا از توابع شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز، ازنا، الشتر، نورآباد، کوهدشت و دوره چگنی هستند.

گودرزی یادآور شد: با گازرسانی به این روستاها بیش از 6000 خانوار دیگر در سطح استان لرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای گازرسانی به این تعداد روستا بیش از 300 کیلومتر شبکه گاز شامل خطوط تغذیه فلزی و شبکه پلی اتیلن اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان بیان داشت: در همین راستا و برای تکمیل طرح گازرسانی به این تعداد روستا 5 ایستگاه تقلیل فشار نیز نصب و راه اندازی شده که هزینه صرف شده برای اجرای این پروژه ها حدود 14 میلیارد ریال است.

عملیات اجرایی گازرسانی به 19 روستا لرستان آغاز می شود

گودرزی یادآور شد: با تلاش مجموعه شرکت گاز لرستان کار گازرسانی به 88 روستای استان طی سال جاری صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در ادامه سخنان خود گفت: همچنین همزمان با دهه مبارک فجر عملیات اجرایی گازرسانی به 19 روستا در نقاط مختلف استان آغاز خواهد شد.

گودرزی با بیان اینکه تا پایان دهه فجر امسال آمار روستاهای بهره مند از گاز در استان به 278 روستا می رسد، افزود: از این تعداد کار گازرسانی به هشت روستا تا پایان خرداد 1384و مابقی آن در دولت نهم و دهم انجام گرفته است.

وی هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به این روستاها را 60 هزار میلیون ریال عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرحها حدود 4000 خانوار در مناطق محروم استان از نعمت گاز بهره مند شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: برای گازرسانی به این روستاها بیش از 110 کیلومتر شبکه فلزی و پلی اتیلن و همچنین 3 ایستگاه تقلیل فشار مورد نیاز است.

گودرزی با بیان اینکه شرکت گاز استان لرستان در راستای سیاستهای دولت خدمتگزار تلاش خود را برای گازرسانی به نقاط محروم استان به کار گرفته است، روند گازرسانی در نقاط مختلف استان را مطلوب ارزیابی کرد.