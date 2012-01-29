به گزارش خبرگزاری مهر، آئیدا سرگییونا عصر یکشنبه در جشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه با بیان اینکه ایران از دیرباز مهد تمدن و فرهنگ بوده است اظهارداشت: برای من باعث افتخار است که به این جشنواره دعوت شدم زیرا من ایران را دوست دارم.

وی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنواره قصه گویی بیان داشت: در ایران به تربیت کودکان به عنوان آینده سازان فردا اهمیت زیادی قایل می‌شوند.

سرگییونا ادامه داد: در این جشنواره مربیان، کودکان و نوجوانان با روش‌های مختلف قصه‌ گویی از نزدیک آشنا شده و تجربیات زیادی مبادله می‌شود.

روزنامه‌نگار روسی گفت: در روسیه هم جشنواره قصه ‌گویی برگزار می‌شود اما به شکل بین‌المللی نیست، بلکه در قالب اردوهایی برای دبیرستان‌های هنری برپا می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدوارم در سال‌های آینده چنین جشنواره‌ای نیز در مسکو برگزار شود افزود: من تجربه ‌ای که در کانون و در این جشنواره کسب کردم را به مردم کشورم انتقال خواهم داد و کنفرانسی روان‌ شناسی راجع به این تجربه تشکیل می‌دهم .

پوشش اخبار بین المللی قصه گویی در سوریه

اخبار پانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌ گویی در رسانه‌های کشور سوریه پوشش خبری داده می‌ شود .

هادی‌ حسین‌ علی‌ جمعه عضو اتحادیه خبرنگاران سوریه در حاشیه برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌ گویی ارومیه‌ از انعکاس اخبار جشنواره در رسانه‌های سوریه خبرداد و گفت: امیدوارم سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای عربی با الگوبرداری از این جشنواره در ترویج فرهنگ قصه و قصه گویی گام بردارند .

وی عنوان کرد: قصه و قصه‌گویی بهترین راه و روش برای تبادلات فکری و فرهنگی در میان جوامع مختلف است که تاثیرات مثبت فراوانی در جهت رشد فکری کودکان و نوجوانان دارد .

این خبرنگار عرب در ادامه گفت: در حال حاضر 9 مجله در سوریه به‌ طور تخصصی در حوزه کودک فعالیت دارد که بیشتر این مجلات از حمایت و پشتیبانی دولتی برخوردار هستند .