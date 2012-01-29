به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از تساوی عصر امروز یکشنبه این تیم مقابل ذوب آهن در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروز اولین باری بود که بازیکنان تیم با انگیزش تلاش و خواستن بالا بازی کردند و من از عملکرد آنها رضایت دارم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شاید این اولین بازی بود که نه گل زدیم و نه گل خوردیم اما بسیاری از تفکرات و انتظاراتم توسط بازیکنان انجام شد و تنها مشکل تیم گل نزدن بود.

وی اضافه کرد: مواقعی که ما از پاس ها و ضربات نهایی درست استفاده نمی کنیم اینها خیلی مهم نیست اینکه تیم بتواند موقعیت ایجاد کرده و برنامه های تاکتیکی را اجرا کند مهمتر است.

دنیزلی افزود: ما انتخاب زیادی نداریم هر سه، چهار روز یکبار باید بازی کنیم و با 13 ، 14 بازیکن فعلی باید این مسابقات را پشت سر بگذاریم و با تلاش و انگیزه بازیکنان که از خود نشان می دهند به آنچه که می خواهیم می رسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد عملکرد هوشیار دروازه بان این تیم و احتمال حضورش در دربی تصریح کرد: من خیلی دروازه بان هایم را تعویض نمی کنم و تا آنجایی که ممکن است آنها در این پست ادامه می دهند مگر اینکه دروازه بانها تصمیم من را تغییر دهند. هوشیار در بازی اول عملکرد خوبی داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دو اخطاره بودن برخی از بازیکنان و احتمال محرومیت آنها در دربی باعث احتیاط شما در این بازی شد که وی اظهار داشت: در تمرینات آمادگی تیم بحث کارت گرفتن در صدر برنامه های ماست. اگر این کارت برای موفقیت تیم باشد که هیچ، اما اگر بازیکن بی دلیل آن را بگیرد قطعا مورد توجه من قرار می گیرد. من انتخاب زیادی ندارم و مجبورم از بازیکنان دو کارته ام استفاده کنم. بازیکنان در این دیدار خیلی مراقب بودند و ما برای دربی محرومی نداریم اما رضایی مصدوم شد و باید در روزهای آینده ببیند وضعیتش چگونه است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد استفاده از زاید در این دیدار تصریح کرد: اگر امروز به وی فرصت نمی دادم فرصت دیگری وجود نداشت. وحید هاشمیان نبود و نورزوی تازه از بند مصدومیت رها شده بود و نمی توانست 90 دقیقه برایمان بازی کند به همین دلیل زاید را به میدان فرستادم تا عملکردش را ببینم.

خبرنگاری پرسید تمام برنامه شما روی علی کریمی است واگر این بازیکن مصدوم شود چه اتفاقی می افتد که وی این گونه پاسخ داد: اینطور نیست قطعا بین بازیکنان نفراتی هستند که بیشتر به چشم می آیند. کریمی هم کیفیت بالا و هوش بالایی دارد اما من تیم را بر اساس برنامه تاکتیکی به میدان می فرستم.

دنیزلی در پایان با بیان اینکه در مورد داوری خیلی صحبت نمی کند گفت: من از عملکرد تیم رضایت دارم اما به هیچ وجه از نتیجه راضی نیستم نتیجه مساوی برای ما راضی کننده نیست اگر هم می باختیم من از بازیکنان تقدیر می کردم اما همین صحبت ها را بیان می نمودم.