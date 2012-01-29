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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۳۸

طی دیداری حساس/

میـزان خراسان مقابل مدعی قهرمانی لیگ برتر والیبال شکست خورد

میـزان خراسان مقابل مدعی قهرمانی لیگ برتر والیبال شکست خورد

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال میزان خراسان مقابل پیکان تهران، مدعی قهرمانی این فصل رقابتهای لیگ برتر والیبال شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور یکشنبه شب تیم میـزان خراسان در تهران به مصاف تیم مسنجم پیکان رفت و علی رغم ارائه یک بازی تماشاگر پسند در ست دوم این مسابقه، نتوانست به نتیجه بهتر از شکست سه بر یک دست یابد.

 میزان در این دیدار تنها در ست دوم آن هم با حساب 25 بر 23 پیروز میدان بود و ست اول، سوم و چهارم را به میزبان پرآوازه خود واگذار کرد.
 
هرچند پیکان تهران، قهرمان سابق باشگاههای آسیا در این فصل قدرت بلامنازع رقابتهای لیگ نبوده و به دفعات در کورس با تیم سایپا عقب مانده است اما به کمک بازیکنان شناخته شده و مربی مجرب خود تا به اینجای مسابقات امتیازات فراوانی را جمع کرده و از جمله مدعیان سرسخت قهرمانی رقابتهای لیگ برتر امسال است.
 
اما از سویی دیگر میـزان خراسان که دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال را با موفقیت نسبی شروع کرده بود در هفته های اخیر نتایج نه چندان مناسبی را بدست آورده است و امید به روزهای آتی دارد.
 
براساس این گزارش، تیم میـزان خراسان چهارشنبه این هفته باید در مشهد به مصاف مناطق نفت خیز برود تا با غلبه بر این تیم جنوبی راه را برای بهبود شرایط هموار کند.
 
کد مطلب 1520340

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