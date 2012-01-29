به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در پایان دیدار با پرسپولیس در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: همیشه بازی کردن با پرسپولیس در آزادی از دو دیدگاه قابل بررسی است. اول اینکه انگیزه بازیکنان بیشتر می شود دوم اینکه تیم پرسپولیس همیشه در آزادی خوب بازی می کند.

وی ادامه داد: از زمان حضور دنیزلی و حتی قبل از آن پرسپولیس هجومی بازی می کرد. امروز با تفکر خاصی به میدان آمدیم و چندین موقعیت خصوصا فرصت هایی که کاسترو ایجاد کرد را روی دروازه حریف بوجود آوردیم اما از آنها استفاده نکردیم. ما با توجه به مشکلاتی که داشتیم و تاثیر روانی آن روی تیم باز هم در این دیدار بازیکنان با اقتدار بازی کردند و نشان دادند وقتی بحث فوتبال است به چیز دیگری توجه نمی کنند و من به آنها خداقوت می گویم.

وی در مورد اتفاقاتی که باعث شده بازیکنان در این دیدار بهتر عمل کنند تصریح کرد: شاید نامه نگاری نوع اعتراض بازیکنان من بود هر چند من موافقش نبودم ضمن اینکه ما مهمترین روز تمرینمان در شرایطی که مسابقات 4 روز یکبار برگزار می شود را از دست دادیم و در نیمه نخست بازیکنان با خستگی به میدان آمدند.

وی ادامه داد: ما روز بعد از بازی با ملوان ریکاوری نکردیم که همین مسئله باعث شد در نیمه نخست عملکرد خوبی نداشته باشیم اما در نیمه دوم بهتر بازی کنیم. ضمن اینکه بعد از اعتراض بازیکنان جلسه ای بین مسئولان، اعضای هیئت مدیره با بازیکنان برگزار شد و بازیکنان صحبت هایشان را بیان کردند که تمام این این مسائل منجر به بهبود هر چه بهتر شرایط است.

وی ادامه داد: البته امروز خبر خوبی شنیدم که قرار است سهام کارخانه ذوب آهن در فرابورس عرضه شود که این مسئله می تواند خیلی از مشکلات قانونی که اجازه نمی دهد ذوب آهن کاملا مورد حمایت قرار گیرد را از بین ببرد و ما بتوانیم با حل مشکلات مالی به راحتی و آرامش مسیرمان را ادامه دهیم.

خبرنگاری پرسید که چرا در این دیدار برای مهار کریمی تدابیری در نظر نگرفتید، گفت: اگر دقت کرده باشید در تمام مدت دسوزا کریمی را مهار می کرد و همه اش با او بود. شاید در مقطعی احتیاط می کرد اما همیشه یک نفر در کنار کریمی بود. البته نباید زیرکی ، تجربه و هوش کریمی و اشتباه ایستادن مدافعان ما را هم در مواردی درنظر گرفت. شاید علی کریمی در مواردی وارد محوطه می شد اما در نهایت توپ های او را مهار می کردند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه تنها نگرانی و ترسی که وجود داشت اشتباهات تیم در نوع ارسالها بود که توپ را به بازیکنان حریف می رساند افزود: ما نیاز به آرامش داریم همچنین به دلیل مشکلات در نیم فصل نتوانستیم بازیکنان دلخواه را بگیریم که پس از خسته شدن نفرات تیم برایشان جایگزین انتخاب کنیم. حدادی فر نیم فصل جدا شد و ملامحمد هم هنوز نیامده و جایی بازی نمی کند که خودبخود باعث شد با کمبود نفرات مواجه شودیم شاید منصوری آخرین لحظات به تیم اضافه شد اما مصدوم بود و نتوانست کاملا در اختیار تیم قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه از ملامحمد شکایت کرده و با توجه به قرارداد دو ساله اش با ذوب آهن هیچ جایی نمی تواند برود مگر اینکه اتفاقی بیفتد که نه من و نه باشگاه از آن مطلع شویم تصریح کرد: در این شرایط ما به جوانان فرصت می دهیم تا آبدیده شوند و کم کم ذوب آهن می تواند با حل مشکلات به جایگاه گذشته بازگردد و بالاتر برود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پایان در مورد فشردگی مسابقات گفت: وقتی تیم ها فرصت استفاده از 22 بازیکن و چندین بازیکن امید و جوانان را در تیم دارند فکر نمی کنم این گونه برگزاری مسابقات مشکلی برایشان بوجود بیاورد مثلا استقلال مشکلی ندارد زیرا در هر پست دو بازیکن خوب دارد اما این ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند گرچه ما در بازیهای آسیایی و بیرون از خانه همیشه خوب بوده ایم.