صدا و سیمای مرکز قزوین با ویژه برنامه به استقبال فجر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استانی سیمای مرکز قزوین در سی و سومین بهار انقلاب اسلامی با ویژه برنامه "سپیده تاریخ" همراه مخاطبان خواهد بود.

این ویژه برنامه با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و انعکاس طراوت و نشاط انقلابی در جامعه از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.

ویژه برنامه "سپیده تاریخ" متشکل از بخش های مختلفی همچون: گفتگوی کارشناسی، دیدار با نخبگان علمی، فرهنگی، ورزشی، دیدار با خانواده شهدا و مسابقه پیامکی است.

ویژه برنامه "سپیده تاریخ" در ایام دهه فجر هر روز به مدت 60 دقیقه از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد.

عوامل برنامه: تهیه‌ کننده: سیدمحمد بهرامی، کارگردان: مسعود مهدی، تدوین: مهناز کاشی ها، گزارشگر: علی کاتبی، تصویربردار: سیدعلی ولدآبادی، نویسنده: ابراهیم طاهری کیا و دستیار تهیه: حسن ناصری.

سی و سومین طلوع فجر انقلاب در "موج 33"

رادیو قزوین در ایام فرخنده دهه فجر با ویژه برنامه ای با عنوان " موج 33" میهمان مخاطبان خواهد بود.

این ویژه برنامه با هدف انعکاس بخش هایی از مبارزات مردم استان در دوران انقلاب، معرفی دستاوردهای انقلاب به نسل جوان و تداوم روحیه انقلابی مردم از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

ویژه برنامه "موج 33" شامل بخش های مختلفی مانند گفتگو با مسئولان ستاد دهه فجر، گفتگو با فرزندان شهدای انقلاب، گفتگو با مردم در خصوص انقلاب، انعکاس حواث برجسته انقلاب در استان قزوین و حضور گروه موسیقی برای اجرای سرود در استودیو است.



ویژه برنامه "موج 33" ساختاری ترکیبی، ساده دارد که در ایام دهه فجر هر روز به مدت 120 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش خواهد شد.

عوامل این برنامه تهیه ‌کننده: ابراهیم طاهری ‌کیا، نویسنده: زهره تقی پور، گویندگان: شهناز خواجه وند، زهره تقی پور، سیدعلی سیدعلوی و محمدحسین ناصری و گزارشگران: منیره رجبی و علی اصغر کاکاوند هستند.

حماسه 22 بهمن در ویژه برنامه رادیویی "آب زنید راه را"

شبکه استانی صدای مرکز قزوین حضور حماسی مردم همیشه در صحنه استان قزوین را در یوم الله 22 بهمن با ویژه برنامه رادیویی "آب زنید راه را" پوشش می دهد.



این ویژه برنامه با هدف انعکاس وحدت و یکدلی مردم در یوم الله 22 بهمن و حضور مردم در صحنه های مختلف از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

ویژه برنامه رادیویی "آب زنید راه را" شامل بخش های مختلفی است که حضور ورزشکاران، هنرمندان، نخبگان و مبارزان انقلابی در استودیو، گزارش از شهرستان های استان، ارتباط زنده تلفنی با خبرنگاران در شهرستان ها، معرفی شهدای انقلاب در قزوین و پخش سرودهای انقلابی و حماسی از جمله مهمترین آنهاست.



ویژه برنامه رادیویی" آب زنید راه را" با ساختاری ترکیبی در یوم الله 22 بهمن به مدت 240 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش خواهد شد.

عوامل برنامه تهیه‌ کننده: ابراهیم طاهری‌کیا، گوینده: ناصر لامعی و زهره تقی پور، گزارشگران: منیره رجبی، علی اصغر کاکاوند و رامتین چیت سازان، نویسنده: زهره تقی پور است.