۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۵۱

اولین کتابخانه هوشمند مدارس در کردکوی راه اندازی شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: اولین کتابخانه هوشمند دیجیتال با 30هزار عنوان کتاب در آموزش و پرورش کردکوی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود مصدق مدیر مجتمع بعثت عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم گفت :مستهلک شدن کتابخانه ها و از بین رفتن کتاب در زمان کوتا، مشکلات نگهداری، پرهزینه بودن تهیه کتاب برای آموزشگاه برای  تهیه هر عنوان کتاب از جمله اهداف این طرح است.

وی اظهار داشت: استفاده از عنوان کتابهای بیشتر با موضوعات متنوع ،استفاده از حجم و فضای کمتر با قابلیت دسترسی بیشتر، قابلیت حمل عنوانهای کتاب در حجم کم در قالب CD,DVD ...و دیگر وسایل رسانه ای از جمله عوامل استفاده از فضای مجازی بوده است .

مصدق افزود: در اینجا جادارد از اعضاء انجمن اولیا و مربیان مجتمع بصیرت و خیر محترمی که یک دستگاه رایانه به همین منظور در اختیار ما گذاشتند و با یک رایانه آموزشگاه توانستیم این فضای جدید را برای مجتمع آماده کنیم تشکر کنم.
