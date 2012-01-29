واکنش چین به ربوده شدن چند تبعه خود در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، چین در واکنش به اقدام شورشیان سودانی در گروگان گرفتن بیش از 20 تبعه چینی اعلام کرد به زودی اقدامات فوری در قبال حادثه سودان اتخاذ خواهد کرد.



شورشیان با حمله به دفتر یک شرکت چینی در منطقه ای در جنوب کردوان سودان، 29 چینی را به گروگان گرفتند.



در بیانیه لیو وی مین سخنگوی وزارت امور خارجه چین آمده است از طرف سودانی خواسته ایم برای یافتن شهروندان چینی مفقود شده تلاش کند.



این در حالی است که یک دیپلمات سودانی اعلام کرد دولت سودان تمام تلاشهای خود را برای پیدا کردن چینی های ربوده شده و نجات آنها به کار گرفته است.



این دیپلمات سودانی همچنین از تشدید اقدامات دولت سودان در حمایت از دیگر اتباع چینی مقیم سودان خبر داد.



از سوی دیگر خبرگزاری رسمی چین به نقل از یک مسئول سفارت این کشور در خارطوم گزارش داد سفارت چین اجرای سازوکار فوق العاده برای پیگیری این مسئله و انجام تماس با طرفهای سودانی در این زمینه را آغاز کرده است.



این رسانه همچنین به نقل از یک سخنگوی گروه موسوم به ارتش خلق برای آزادی سودان، شاخه شمال به نام آرنو تلودی اعلام کرد گروه تحت امر وی، 29 چینی شاغل در شرکت راه سازی چینی در منطقه ای در جنوب کردوان را که شاهد درگیریهای مسلحانه است، به گروگان گرفته است.



به گفته این سخنگو، درگیریهایی میان نیروهای این گروه و ارتش سودان در منطقه ای در نزدیک شهر العباسیه رخ داده است و نیروهای این گروه بر این منطقه مسلط شده اند.