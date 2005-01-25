دولت عراق با پشتيباني مردم جدولي براي خروج نيروهاي چند مليتي از عراق تعيين مي كند/ جنگ داخلي درتاريخ عراق سابقه نداشته/برخي از كشورها مبالغ زيادي براي ايجاد جنگ خانگي درعراق هزينه كرده اند

با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات فراگيرعراق، 111 ليست انتخاباتي حاضر درعرصه آن برشدت تبليغات خود مي افزايد و هريك به نحوي سعي دارند با مطرح كردن شعارهاي مختلف و اهداف گوناگون و حتي با پيش كشيدن مساله مظلوميت خويش در دوره حكومت صدام ديكتاتورسابق عراق نظر راي دهندگان را به سوي خود جلب كنند .

دراين راستا مطرح شدن ليست هاي قومي، قبيله اي و نژادي هم قابل توجه است كه كردهاي فيلي را مي توان دراين چارچوب قرار داد هرچند كه ثائر الفيلي رهبر اين ليست كه متشكل از شخصيتهاي كرد شيعه عراقي باشد درگفتگوي با خبرنگار مهر اعلام كرد كه همفكراني ازاهل تسنن و تشيع عرب دربخش هاي مختلف عراق به نفع اين ليست درحال فعاليت هستند اما مي توان گفت با وجود آنكه انتخابات عراق يك گام مهم به سوي عراق نوين است ولي شكل گيري تشكل هاي قومي ومذهبي صرف مي تواند نگرانيهايي را براي صاحب نظران بوجود آورد.

مصاحبه ذكر سعي دارد اين نگرانيها را با رهبر اين ليست در ميان بگذارد .

ثائرالفيلي رهبرليست كردهاي فيلي عراق درگفتگوي اختصاصي با خبرنگارخبرگزاري "مهر"، درپاسخ به اين سوال كه نظر شما به عنوان يكي از ليست هاي شركت كننده در انتخابات عراق چيست؟ و آيا اين انتخابات پاياني براي اشغالگري است يا آغازي براي نوع ديگري از آن است، گفت : انتخابات را بايد گام نخست در راستاي تشكيل عراق دموكرات و آزاد نوين دانست شكل گيري يك قوه منتخب شده از سوي مردم و حضور يك پارلمان مشروع و منتخب از سوي ملت كه قادر به تعيين سرنوشت عراق است گام بسيار بزرگي در راه استقلال عراق محسوب مي شود.

دولت منتخب و مشروع عراق خواهد توانست با پشتيباني آراي ملت جدول زمان بندي شده را براي خروج نيروهاي چند مليتي از عراق تدوين كند.

وي درمورد اينكه چرا تجربه دركشورهاي مختلف جهان نشان داده است كه آمريكا اجازه شكل گيري يا به نتيجه رسيدن انتخابات آزاد در كشورهاي تحت اشغالش را نمي دهد؟ اظهارداشت :تا به امروزكه با شما صحبت مي كنم هيچ دليل ملموسي دراين رابطه كه نيروهاي اشغالگردرتعيين سرنوشت ويا كارشكني درامورانتخابات شركت داشته باشند به دستمان نرسيده است تاكنون كه اين انتخابات با نظرات صرف عراقي درحال پيشرفت است و ما اجازه دخالت آمريكاييها را درآن نخواهيم داد.

وي خاطر نشان ساخت : ملت عراق درموردعدم اجازه به آمريكا جهت دخالت دراين مساله با يكديگر اتفاق نظردارند درمقابل بزرگترين چالش فرا روي انتخابات درعراق اكنون مساله تروريسم است تروريستها سعي دارند مانع از اجراي انتخابات شده و درصدد ضربه زدن به زير ساخت هاي آن هستند.

رهبرليست كردهاي فيلي عراق تصريح كرد: به هرشكل اگرآمريكا دراين مسئله دخالت كند سرنوشت عراق دستخوش ابهام خواهد شد البته نبايد فراموش كرد كه آمريكا اكنون كمكهايي را به برخي ازگروهها و احزاب و ليست ها براي تقويت درمقابل برخي ديگرازگروهها انجام مي دهد.

ازثائرالفيلي سوال شد اكنون براساس آخرين نظرسنجي ها شيعيان و بخصوص ليست ائتلاف عراق يكپارچه پيروز اين انتخابات خواهند بود آيا تصور نمي كنيد سناريوي پيروزي جبهه نجات اسلامي الجزايردرعراق هم تكرارشود؟ وي در پاسخ ياد آورشد : درواقع بايد بگويم كه شرايط عراق با شرايط الجزاير متفاوت است وحضور جريان فرانكفوني در الجزاير بسيار قدرتمند وريشه دار است .

وي درپاسخ به سوال خبرگزاري"مهر"مبني براينكه شيعيان هم اكنون به وابستگي به برخي ازكشورها متهم شده اند واين مسئله مي تواند بهانه خوبي جهت برهم زدن انتخابات پس از پيروزي آنها محسوب مي شود اين گونه نيست؟ ابرازداشت: اتهام شيعيان به تبعيت ازايران يك نظركلي وفراگيرنيست بلكه سخنان پراكنده واز اين سو و آن سو است كه اكثرا ازسوي بيرون مرزها سرچشمه گرفته است به طورمثال بايد به سخنان شاه اردن اشاره كنيم كه او نه عراقي است و نه حق دخالت در امور داخلي عراق را دارد اين سخنان با محكوميت تمام آحاد و جريان ها و اقشار عراق مواجه شد . درعراق گوش شنوايي براي ادعاهاي مربوط به اينكه شيعيان از تباري ايراني هستند وجود ندارد.

رهبرليست كردهاي فيلي مي گويد:ما مردم عراق، ايران را به عنوان كشوري دوست وهمسايه مي دانيم كه درزمان مشكلات به ياري ما شتافت وحتي معتقديم بازهم در آينده به ما در مشكلاتمان كمك خواهد كرد.درعين حال مطمئن باشيد كه جريان اسلام گراي عراق جرياني آگاه است وبه هيچ كشور خارجي اجازه نمي دهد كه درامور داخلي عراق دخالت كند.

درمورد آنچه كه وزارتخانه هاي دفاع و كشور درمورد دخالت ايران درامور عراق اعلام مي شود همگي جنبه فردي داشته و برخي هم با هدف ضربه زدن به جايگاه ايران نزد ملت عراق صورت پذيرفته است. همانطوري كه افرادي به طور خودجوش از كشورهاي عربستان، كويت ، سوريه درعراق حضور پيدا كرده اند برخي ايراني هم درهمين چارچوب حضور يافتند .

ثائرالفيلي گفت: ملت عراق خوب مي داند كه دولت ايران امكان ندارد كه درامور داخلي عراق به طورمستقيم دخالت كند اين مسئله غير ممكن است اما اين امكان وجود دارد كه برخي از شهروندان ايراني يا افغاني و عربستاني و حتي عراق درعمليات تروريستي شركت كنند.

وي درپاسخ به اين سوال كه با توجه به حملاتي كه عليه مراكز تجمع اهل تسنن و تشيع عراق صورت مي گيرد آيا عراق در آستانه يك جنگ خانگي قرار دارد ؟ آيا چنين سناريويي وجود دارد؟ بيان داشت: سناريوي پرونده جنگ خانگي درعراق از مدتها پيش تدوين شده وهزينه هاي زيادي هم صرف آن شد و برخي از كشورها هم مبالغ زيادي از اين هزينه ها را پرداخت كردند تا جنگ خانگي درعراق روي دهد اكنون صدها وبلكه هزاران دليل و مدرك در اين رابطه وجود دارد اما مسئله اينجاست كه آيا اين كشورها در تلاش خود موفق خواهند شد يا خير؟

مردم عراق با تمام طوايف ونژادهايشان ازهزاران سال پيش دركنارهم زندگي مي كنند جنگ خانگي درتاريخ عراق سابقه نداشته است شيعيان براي مدت 80 سال مورد ظلم و ستم قرارگرفتند درحاليكه اكثريت را دراين كشورتشكيل مي دهند اما جنگ خانگي به وجود نيامد

به طورمثال براي ليست ما كه كردهاي فيلي عراق (313) است اكنون برخي ازتركمن ها و برخي ازاهل تسنن درحال فعاليت هستند.پس با وجود آنكه چنين طرح هايي وجود دارد اما امكان پيروزي اين توطئه ها وجود ندارد.

وي درپايان درمورد اينكه چرا درائتلاف معروف به ليست آيت الله سيستاني شركت نكرده ايد؟گفت: ابتدا ما دراين ليست حضوريافتيم اما بعد به دلايلي از جمله پررنگ كردن حقوق كردهاي فيلي عراق كه به دليل اينكه شيعه هستند درزمانهاي گذشته به عنوان شهروند درجه دوم با آنها برخورد مي شد تصميم گرفتيم تا در يك ليست مستقل شركت كنيم .