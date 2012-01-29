شهرداری دنبال خالی کردن جیب مردم نیست/ سردرگمی مردم در شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر یکشنبه در حاشیه نشست این کمیسیون افزود: شاید برخی ها فکر کنند در درجه اول مشکل شهر درآمد و پول است و یا چگونه هزینه کردن این درآمدها و یا نگرانی فعالیت های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک اما من در این باورم مشکلات شهر گرگان از این جنس نیست.

وی اظهار داشت: چرا که مشکلاتی از این قبیل به سرعت می تواند برطرف شود اما تمامی این مطالبات یک شرط می خواهد که باید در شهرداری ایجاد شود.

وی عنوان کرد: هر چند که احساس تحرک در شهرداری از گذشته های دور تا امروز برای مردم ملموس شده است، ولی مهم ترین مشکل شهر این است که هنوز نتوانسته ایم اعتماد مردم را از همه قشرها نسبت به مجموعه شهرداری برقرار کنیم و این مهم ترین چالشی است که پیش روی ما قرار دارد.

گرزین گفت: این در حالی است که سابقه ذهنی مردم نسبت به شهرداری بیانگر این است که شهرداری به دنبال خالی کردن جیب مردم و یا تحمیل سختی به آنان است، اما امروز می توانیم بگویم اعتماد مردم به مجموعه مهم تر از دادن خدمات به آنها است.

وی عنوان کرد: اگر مردم به شهرداری اعتماد داشته باشند تک تک افراد با هر جنس و سنی که باشند با شهرداری مشارکت خواهند داشت و برای بهتر زندگی کردن نیازمند این هستیم که مردم عرصه های مختلف به کمک ما بیایند.

عضو شورای شهر گرگان اظهار داشت: در همه مسائل مردم باید به کمک شهرداری بیایند و شهرداری به تنهایی نمی تواند تمامی خدمات را ارائه بدهد وهیچ وقت قادر نیست. این تنها با اعتماد مردم به شهرداری و با مشارکت آنها انجام می شود.

وی افزود: باید توجه داشت که شهروندان هر شهر رکن اصلی آن شهر محسوب می شوند و کسب اطلاع از خواسته های شهروندان و میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری باید جزء دغدغه های همه مدیران وظیفه شناس شهرداری باشد شهر به ‌عنوان یک شاخص مهم در مسیر دستیابی به توسعه پایدار انسانی محسوب می‌شود که رشد و توسعه جامعه در گروی عملکرد مناسب مدیریت آن قرار دارد.

گرزین بیان داشت: از جمله عواملی که می‌توانند نقش مهمی در رسیدن به مدیریت مطلوب شهری و جلب رضایت شهروندان ایفا کنند باید به استقلال عملکردی، سیستم درآمد پایدار، ثبات مدیریت شهری، توانمندی نیروی انسانی، تأثیرگذاری سیستم های هوشمند در ارائه خدمات شهرداری، تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت اصلاح روش‌های مالی، شفاف سازی در مورد سیستم یکپارچه شهرسازی است.

وی یادآورشد: سیستمی که قرار است در آینده پاسخگوی تمامی شهروندان گرگانی باشد و با حذف ملاقات های چهره به چهره و تنها با ورود داده ها از طریق سیستم خدمات بطور یکسان و سریع ارائه گردد و هماهنگی بیشتر با سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر مدیریت شهری و همچنین بهره‌گیری از مشارکت شهروندان اشاره کرد که باید در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریت شهری مورد توجه قرار بگیرد و لحاظ شود.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر گرگان افزود: بررسی های به عمل آمده در خصوص رضایتمندی شهروندان از ادارات و سازمان ها نشان می دهد که بیشترین نارضایتی از نحوه خدمات دهی شهرداری ها است.

وی افزود: براستی سازمانی که برای رفاه مردم و خدماتی نظیر جمع آوری زباله، زیبا سازی فضای سبز، رسیدگی به پارک ها و معابر، ساخت ایستگاه های اتوبوس، ساخت ایستگاه های آتش نشانی و صدها خدمات دیگر سالانه میلیاردها تومان هزینه می کند چرا باید بیشترین نارضایتی را از سوی مردم داشته باشد؟ ریشه و علت این همه نارضایتی را باید در عوامل درون سازمانی خود جستجو کنیم.

این عضو شورای شهر گرگان یادآورشد: در نظرسنجی های به عمل آمده از شهروندان به این نتیجه رسیده ام که علل مهم نارضایتی فراگیر مردم نحوه پاسخگویی کارکنان شهرداری است.

گرزین گفت: سردرگمی ارباب رجوع در قسمت های مختلف، شفاف نبودن محاسبات شهرداری بگونه ای که هر شهروند بابت خدمات دریافتی بتواند از قبل محاسبه ریالی آن را خود انجام دهد، نبود وحدت رویه در مناطق مختلف، بدخلقی برخی مدیران و در پاره ای موارد و رفتارهای نادرست، طولانی شدن پاسخگویی شهرداری، تغییر کردن طرح های تفضیلی و مصوبات شورا، عدم اطلاع رسانی گسترده و همه فهم، بورکراسی نامطلوب اداری، سردرگمی و اتلاف وقت شهروندان بین شهرداری و سازمان های مرتبط، ندادن پاسخ درست و منطقی از طرف کارشناسان شهرداری، ساختار نادست نیروی انسانی، رفتار سلیقه ای از دیگر مواردی بود که طی بررسی ها و گزارشهای مردمی به دست آمده است و می طلبد اعضای شورای شهر تدابیر جدی در این خصوص اعمال کنند.

وی بیان داشت: وقتی که دریافت مهمترین اسناد معتبر نظیر کارت ملی و گذرنامه به راحتی در اندک زمانی انجام می شود چرا باید برای اخذ پروانه ساخت و یا پایانکار، مالک ساعت ها در شهرداری وقت صرف کند در حالی که صدها نفر برای پاسخگویی حقوق بگیر شهرداری باشند، مگرنمی شود شهرداری را با پرسنل رسمی در حد پست های مصوب اداره کرد؟!

وی گفت: شهرداری به عنوان سازمان محلی و غیر دولتی به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده های شهر و اطراف آن بوجود آمده است و وظیفه آن برآورده ساختن نیازهای مشترک شهروندان بوده که هر کدام از افراد به تنهایی قادر به بر آورده ساختن آنها نیستند.

گرزین تاکید کرد: این نهاد مدنی در صورتی موفق خواهد بود و به اهداف عالیه خود دست خواهد یافت که شهروندان از عملکرد آنها رضایت داشته باشند و شاهد ایجاد شرایط مناسب تر زندگی در محیط جدید باشند در مقابل رضایت شهروندان موجب خواهد شد که شهرداری در انجام امور و مسئولیت های خود حضور فعال تری داشته باشند و عدم رضایت اجتماعی اکثریت شهروندان برای هر نظام اجتماعی خطرناک بوده و استمرار این نارضایتی زمینه جدایی شهروندان از این نهاد اجتماعی و افراد آن شهر و زمینه ساز بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی خواهد شد.