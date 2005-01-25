۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۱۵

رييس جمهور آذربايجان در ديدار با مدير عامل ايران خودرو:

خواستار استفاده از توانايي هاي گروه صنعتي ايران خودرو در ساخت خودرو در كشور متبوع خود شد

علي اف رييس جمهور آدربايجان در مذاكره با منطقي مدير عامل ايران خودرو خواستار استفاده از توانايي هاي اين گروه در ساخت خودرو در كشور متبوع خود شد و تاكيد كرد كه آذربايجان بازار مناسبي براي ورود كالاهاي صنعتي ايران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرودرجريان بازديد رييس جمهور آذربايجان ازاين شركت با  ارايه گزارشي ازفعاليت ها و پيشرفت هاي اين شركت در سال هاي اخيرگفت: ايران خودرو اكنون توانايي ساخت و صدورانواع خودرو سواري ، اتوبوس شهري و بين شهري، ميني بوس و انواع كاميون متناسب با نيازهاي مشتريان را دارد.

منوچهرمنطقي همچنين آمادگي اين شركت را براي بازسازي و تجهيزناوگان حمل و نقل كشور آذربايجان اعلام كردو افزود: محصولات ايران خودرو از نظر كيفيت و قيمت قابل رقابت دربازارآذربايجان است و اين آمادگي وجود دارد كه نيازهاي كشور آذربايجان به خودرو نيز با قيمت و شرايط مناسب تامين شود.

وي با اشاره به اينكه ايران خودرو در حال حاضرتوانايي طراحي و ساخت خطوط توليد خودرو را در كشورهاي ديگر دارد، تصريح كرد: عمليات اجرايي راه اندازي خط توليد سمند در سوريه در حال انجام است و مذاكرات و توافق هايي نيز با برخي ديگر از كشورها از جمله سنگال ، نيجريه، اكراين و مصر در همين ارتباط انجام شده است.  

اين گزارش حاكيست: در جريان ديدار رييس جمهورآذربايجان از ايران خودرو، هيات هاي اقتصادي دو طرف مذاكراتي را براي همكاري هاي بازرگاني و فني ميان دو كشوردر زمينه ساخت و خريد خودرو صورت دادند.  

 

