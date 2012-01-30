برگزاری جشنواره "گیردنه" در خلخال / احیای بازیهای بومی و محلی

احد پازاج شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: "گیردنه" از بازیهای محلی و بومی شهرستان خلخال و استان اردبیل است که به منظور احیا این بازی محلی امسال برای اولین جشنواره ای با همین نام برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این بازی شرکت کننده باید تلاش کند با تازیانه ای از جنس نخ که در دست دارد، گردونه چوبی کوچکی را که نام محلی آن "گیردنه" است به مدت 5 دقیقه در زمین مسطح بچرخاند و مانع ایستادن آن شود.

مدیرکل امور ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: شرکت کنندگان و بازیکنان در این بازی زمانی می بازند که قبل از پایان وقت تعیین شده گردونه چوبی بایستد.

وی با تاکید به درون مایه غنی بازیهای محلی در این استان ابراز داشت: در این بازی تمرکز و دقت همراه با سرعت عمل افراد شرکت کننده تقویت شده و در عین حال رقابت دوستانه و نشاط گروهی نیز به همراه دارد.

پازاج با تاکید بر ضرورت احیا و ترویج بازیهای بومی و محلی استان عنوان کرد: بازیهای بومی مناطق مختلف این استان که برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم و باورهای هر منطقه است، نیازمند توجه ویژه و بازآموزی آن به نسل جوان است.

وی تعداد بازیهای محلی استان اردبیل را گسترده و حتی ملی دانست و تصریح کرد: در صورت احیا و نشر مجدد بازیهای محلی به جوانان و نوجوانان بی شک علاقه آنها به بازیهایی فاقد درون مایه و بویژه غیر فرهنگی کمرنگ تر خواهد شد.

در این جشنواره تعداد 50 نفر از شهروندان هشتجین شهرستان خلخال از سنین مختلف شرکت کرده بودند که با اهدا جوایزی از نصراله اصفهانی در رده بزرگسالان و اصغر آقازاده در رده نوجوانان تقدیر شد.