  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۲

سلیمی به مهر خبر داد:

اعزام تیم کاراته آذربایجان غربی به مسابقات کاپ آزاد امارات

اعزام تیم کاراته آذربایجان غربی به مسابقات کاپ آزاد امارات

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کاراته آذربایجان غربی از حضور تیم منتخب کاراته استان به عنوان نماینده ایران در مسابقات کاپ آزاد امارات خبر داد.

جواد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تیم متشکل از 30 ورزشکار، مربی و داور است افزود: تیم کاراته آذربایجان غربی به عنوان منتخب ایران از 13 بهمن ماه (دوم فوریه) سال جاری به مدت 4 روز در امارات با 60 تیم خارجی به رقابت می پردازد.

وی با بیان اینکه ورزشکاران این تیم کاراته کاران زیر 18 سال است گفت: حضور نماینده ایران در این مسابقات با 25 ورزشکار، دو مربی، دو داور به سرپرستی رئیس هیات کاراته استان خواهد بود.

سلیمی یادآورشد: این مسابقات در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان بر اساس برنامه ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی کاراته تدارک دیده شده است.

رئیس هیئت کاراته آذربایجان غربی ادامه داد: با هدف آماده سازی تیم کاراته استان اردوی دو روزه نیز با تیم منتخب تبریزانجام شده است تا بتوانیم با آمادگی بهتری در مسابقات انتخابی نفرات شایسته ای را به تیم ملی معرفی کنیم.

سلیمی در ادامه از برگزاری دوره آموزشی داوری در زمینه کاراته خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی داوران استان با قوانین جدید 25 بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1520403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه