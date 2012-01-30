اعزام تیم کاراته آذربایجان غربی به مسابقات کاپ آزاد امارات

جواد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تیم متشکل از 30 ورزشکار، مربی و داور است افزود: تیم کاراته آذربایجان غربی به عنوان منتخب ایران از 13 بهمن ماه (دوم فوریه) سال جاری به مدت 4 روز در امارات با 60 تیم خارجی به رقابت می پردازد.

وی با بیان اینکه ورزشکاران این تیم کاراته کاران زیر 18 سال است گفت: حضور نماینده ایران در این مسابقات با 25 ورزشکار، دو مربی، دو داور به سرپرستی رئیس هیات کاراته استان خواهد بود.

سلیمی یادآورشد: این مسابقات در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان بر اساس برنامه ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی کاراته تدارک دیده شده است.

رئیس هیئت کاراته آذربایجان غربی ادامه داد: با هدف آماده سازی تیم کاراته استان اردوی دو روزه نیز با تیم منتخب تبریزانجام شده است تا بتوانیم با آمادگی بهتری در مسابقات انتخابی نفرات شایسته ای را به تیم ملی معرفی کنیم.

سلیمی در ادامه از برگزاری دوره آموزشی داوری در زمینه کاراته خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی داوران استان با قوانین جدید 25 بهمن ماه برگزار می شود.