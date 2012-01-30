افزایش بازرسیها از اصناف بوشهر/ ثبات نسبی در بازار حاکم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر و به دنبال بالارفتن قیمت دلار بسیاری از اصناف قیمت‌های اجناس خود را افزایش دادند تا شاهد قیمتهای بسیار زیادی برای برخی از اجناس باشیم.

بالارفتن قیمت‌ها در هفته‌ای که اغلب روزهای ان هفته تعطیل بود، فشارها را بر اقشار کم‌درآمد بیشتر کند و قدرت خرید شهروندان را تا حدودی کاهش دهد. به دنبال این افزایش قیمت و فشارهای وارده ، مردم اعتراض‌هایی به این مسئله داشتند.

بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای مورد نیاز روزمره مردم مشاهده می‌شود. کالاهایی چون انواع میوه و تره‌بار، فراورده‌های پروتئینی مانند گوشت قرمز و مرغ و ماهی ، انواع حبوبات، برنج، روغن، قند و شکر افزایش قیمت زیادی داشته‌اند.

یکی از شهروندان بوشهری به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌های انواع میوه به شدت افزایش یافته و حدود 20 تا 30 درصد در قیمت میوه و تره‌بار شاهد افزایش قیمت هستیم که این افزایش قیمت باعث شده تا مقدار میوه کمتری بخریم.

وی ادامه داد: دیروز هم برای خرید گوشت و مرغ به بازار رفته بودم که به علت بالا رفتن قیمت آن نتوانستم مرغ و گوشت بخرم و منتظر هستم تا قیمت‌ها پایین‌تر بیاید و اقدام به خرید کنم.

خرده‌فروشان تنها عامل افزایش قیمت نیستند



البته فروشندگان تنها عاملان بالا رفتن قیمت‌ها نیستند. فروشندگانی که جنس خود را روزانه تهیه می‌کنند و بالا رفتن قیمت اجناسی که می‌خرند بالطبع قیمت فروش خود را نیز متناسب با قیمت خرید بالا می‌برند.

شهروندانی که از ترس ادامه روند صعودی قیمت‌ها اقدام به خرید بیش از نیاز خود می کنند، عامل دیگری برای بالا رفتن قیمت ها هستند. این افراد باعث می‌شوند تا فروشندگان با بالابردن قیمت کالای خود نیز همچنان همان بازار فروش خود را داشته باشند. طبیعتا زمانی که افزایش قیمت‌ها تاثیری در حجم فروش کالاها نداشته باشد، فروشندگان با خیال راحت‌تری قیمت خود را بالا می‌برند.

یکی از فروشندگان میوه و تره‌بار در بوشهر اظهار داشت: ما در روزهای اخیر میوه‌ و تره‌بار را با قیمت بالاتری می‌خریم و به همین علت ناچاریم قیمت‌ها را بالا ببریم تا بتوانیم در بازار بمانیم.

وی ادامه داد: برای اینکه قیمتها افزایش پیدا نکند و ثبات در قیمت‌ها ایجاد شود باید شرایطی فراهم شود که ما خرده‌فروش‌ها بتوانیم اجناس را با قیمت سابق بخریم و به نرخ روزهای قبل به مردم ارائه دهیم.

با بررسی بیشتر در افزایش قیمت‌ها به این نتیجه خواهیم رسید که بیشترین افزایش قیمتها روی کالاهایی روی داده که واسطه‌های بیشتری دارند. وجود تعداد زیاد واسطه‌ها باعث می‌شود تا قیمتها به صورت حبابی افزایش یابد.

هر یک از این واسطه‌ها درصدی روی قیمت خرید خود گذاشته و جنس را به واسطه بعدی تحویل‌ می‌دهند. افزایش تعداد واسطه باعث می‌شود تا این ضریب‌های افزایش قیمت هر یک از واسطه‌ها در هم ضرب شود و در نهایت قیمت بالایی برای هر یک از کالاها ثبت شود.

تغییرات مکرر در قیمتها و بی‌ثباتی در قیمتها باعث می‌شود تا هر یک از فروشندگان بر اساس سلیقه خود قیمتی برای کالاها تعیین کنند.

افزایش قیمتها غیر قانونی است



معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای اخیر برخی از واحدهای صنفی به بهانه بالارفتن قیمت ارز و نوسان ایجاد شده در قیمت دلار اقدام به افزایش قیمت اجناس خود کردند.

حیدر یزدان‌شناس ادامه داد: واحدهای صنفی در شرایطی می‌توانند قیمت خود را افزایش دهند که یا افزایش قیمت اجناس از سوی انجمن، سندیکا و یا اتحادیه مربوطه افزایش یافته و به سازمان بازرگانی استان اعلام شود و یا اینکه افزایش قیمت از سوی کمیسیون نظارت بازرگانی صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر در حالی صورت گرفته که ما هیچگونه افزایش قیمتی را نداشته‌ایم و از هیچیک از اتحادیه‌ها یا انجمن‌ها اصناف نیز درخواست افزایش قیمتی دریافت نکرده‌ایم و هیچ برنامه‌ای نیز برای افزایش قیمت‌ها تا پایان سال نداریم. این افزایش قیمت‌ها کاملا غیر قانونی است.

بازرسیها افزایش یافته است



یکی از مهمترین مسائلی که در این روزها باعث شده است تا روند صعودی پرشیب افزایش قیمتها تا حدود بسیار زیادی متوقف شده و در برخی اجناس شاهد کاهش قیمتها و برگشت قیمت اجناس به قیمت سابق باشیم، نظارت و بازرسی‌هایی است که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در رابطه با بازرسی‌های صورت گرفته از اصناف نیز اظهار داشت: از هفته گذشته به منظور کنترل قیمتها و نظارت بیشتر روی قیمت‌گذاری کالاها، بازرسیها را افزایش داده‌ایم و در این راستا موفق شده‌ایم تا قیمت‌ها را کنترل کرده و با متخلفان برخورد کنیم.

وی ادامه داد: با همکاری صدا و سیما، تعزیرات و بازرسی بازرگانی نظارت‌ها و بازرسی از اماکن را آغاز کردیم. متخلفانی که قیمت‌ها را افزایش داده بودند جریمه شدند و موظف شدند قیمت‌های اجناس را به قیمت تعیین شده برگردانند.

57 بازرس بازار را کنترل می‌کنند

یزدان‌شناس در رابطه با بازرسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز اظهار داشت: 57 بازرس در استان بوشهر فعالیت می‌کنند که در طول ماه 20 هزار بازرسی از اصناف مختلف انجام می‌دهند که حاصل این بازرسی‌ها تشکیل پرونده‌های متعدد برای متخلفان صنفی بوده است.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز بازرسیها را افزایش داده‌ایم و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است. برای متخلفانی که بی‌جهت قیمت‌ها خود را افزایش داده‌اند جریمه‌هایی متانسب با سطح تخلف آنها صادر کرده‌ایم.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: جریمه‌های سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته‌ایم که بعنوان نمونه یکی از واحدهای متخلف مشمول 50 میلیون ریال جریمه شد.

مردم تخلفات واحدهای صنفی را گزارش کنند

یزدان‌شناس از شهروندان خواست تا با مشاهده تخلفات واحدهای صنفی این موارد تخلف را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گزارش کنند.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند برای ارائه شکایات خود از واحدهای صنفی با شماره 124 تماس گرفته و شکایت خود را به ما منتقل کنند تا بازرسان این سازمان سریعا به موضوعات مطرح شده رسیدگی کنند.