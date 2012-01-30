14 هزار واحد مسکن مهر اجرایی نمی شوند/ پیشرفت 1.51 درصدی ماهانه طرحها

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی با اشاره به وجود مشکلات پیمکاران، تعاونیها، دستگاههای اجرایی، بانکها و متقاضیان مسکن مهر استان، افزود: سال 91 سال اتمام اجرای این طرح عنوان شده که در صورت ادامه روند فعلی از 26 هزار واحد در دست احداث 14 هزار و 891 واحد به اتمام نمی رسد.



وی از بررسی کارشناسی و فنی روند اجرای طرح مسکن مهر آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده در صورت افزایش 100 درصدی توانمندیهای تعاونیهای مسکن مهر هفت هزار و 650 واحد نیز از مجموع طرحهای در دست احداث طی مدت تعیین شده به اتمام نمی رسد.



مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی متوسط رشد اجرای طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی را 1.51 درصد در هر ماه عنوان کرد و گفت: در صورتی که این میزان به 3.67 درصد برسد اجرای طرح مسکن مهر در استان تا پایان 91 به اتمام می رسد.



محبت خواه شهرهای ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد و نقده از جمله شهرهای مشکل دار آذربایجان غربی در بحث مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح در استان 51.74 درصد بوده که با ادامه روند فعلی با چالش اساسی در این حوزه برخورد می کنیم.



وی از افتتاح سه هزار و 50 واحد مسکن مهر در سطح استان تا کنون خبر داد و افزود: هم اکنون عملیات اجرای فندانسیون دو هزار و 238 واحد، اسکلت بندی 17 هزار و 302 واحد، اتمام سقف 16 هزار و 647 واحد و سفت کاری 10 هزار و 827 واحد مسکن مهر استان به اتمام رسیده است.



وی از احداث 664 واحد مسکن مهر در پیرانشهر خبر داد و با اشاره به اینکه در حال حاضر از 87 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، ادامه داد: این در حالی است که طی دو سال گذشته حتی یک درصد پیشرفت فیزیکی نداشته و با مشکل جدی مواجه است.



مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی زمان را اصلی ترین فاکتور در اجرای طرح مسکن مهر عنوان کرد و گفت: باید با مدیران تعاونی، مهندسان ناظر، پیمانکاران کم کار طرح مسکن مهر برخورد قانونی و قاطع شود.



محبت خواه اظهار داشت: طی دهه فجر سالجاری دو هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر و شش هزار واحد نیز در شهرهای بالای 25 هزار نفر افتتاح و بهره برداری می رسد.



هم اکنون 22 هزار و 386 متقاضی مسکن در آذربایجان غربی در قالب تعاونیهای مسکن مهر ساماندهی شده اند.