افزایش 4 برابری واردات قانونی تلفن همراه/ کاهش 60 درصدی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرادی روز یکشنبه در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی افزود: هدف ما انجام وظایف قانونی محوله و پیشگیری از قاچاق در راستای حمایت از تولیدات داخلی است.



وی با بیان اینکه قاچاق گوشی تلفن همراه پس از اصلاح تعرفه ها به 60 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: کشورهای چین، آمریکا، تایوان، امارات و هنگ کنک از جمله کشورهای تامین کننده گوشیهای تلفن همراه قاچاق هستند.



رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان بازرگانی آذربایجان غربی بیان داشت: سیگار، تلفن همراه، سوخت، لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و پوشاک، طلا، پارچه و قطعات رایانه 80 درصد حجم کالای قاچاق به لحاظ وزنی و ارزشی را تشکیل می دهند.



مرادی در ادامه درج بارکد دو بعدی کالا "شبنم" بر روی چهار گروه کالایی مشخص شده را در پیشگیری از قاچاق بسیار مؤثر دانست و گفت: درج این بارکد بر روی گوشیهای تلفن همراه الزامی بوده و با اجرای آن قاچاق کالای مذکور کاهش چشمگیری می یابد.



وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و 500 واحد رسمی دارای پروانه کسب صنفی در آذربایجان غربی مشغول به خرید، فروش و تعمیرات گوشی تلفن همراه بوده که 250 مورد آن در شهرستان ارومیه فعالیت می کنند.