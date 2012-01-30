دلایل ممنوعیت فروش عروسکهای باربی/ نسل دوم دارا و سارا به بازار می آید

محمد باقر آدوسی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلایل ممنوعیت فروش عروسک باربی و عدم استقبال از عروسکهای دارا و سارا در کشور افزود: عروسکهای دارا و سارا با هدف مقابله با عروسک باربی در کشور طراحی و ساخته نشده اند بلکه هدف ارائه مدل عروسکی برگرفته از سنتهای اصیل ایرانی بوده است.



وی ادامه داد: ممنوعیت فروش باربی در فروشگاههای کشور نیز به دلیل اثرات تخریبی و بدآموزی این عروسکها بوده است.



آدوسی، عمده دلیل محبوبیت باربی در کشور را قدمت بالای 50 سال و نیز تکنولوژی و تنوع طراحی این عروسک اعلام کرد و اظهارداشت: اگر این مدل عروسکی را با دارا و سارا مقایسه کنیم عروسک دارا و سارا نه تنها چنین قدمتی ندارد بلکه تکنولوژی ساخت آن نیز همانند باربی نیست.



نسل دوم عروسکهای دارا و سارا روانه بازار شد



معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از ارائه نسل دوم عروسکهای دارا و سارا به بازار خبر داد و اعلام کرد: تا جایی که تکنولوژی موجود کشور جوابگو باشد تلاش می کنیم در طراحی عروسکهای دارا و سارا تنوع ایجاد کنیم.



وی همچنین از طراحی و ساخت 40 عروسک بومی و محلی در کشور خبر داد و گفت: برای گسترش فرهنگ ملی و بومی طرح امانت عروسک در سطح کشور از سالهای آتی اجرا می شود.



آدوسی با تاکید بر تثبت و احیای جایگاه قصه گویی در کشور اظهارداشت: متاسفانه در سالهای اخیر فعالیت قصه گویی در جامعه کمرنگ شده بود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برگزاری جشنواره های منطقه ای، استانی و بین المللی به همراه سایر فعالیتهای فرهنگی تلاش می کند رویکرد قصه گویی در کشور بازشنایی و دوباره تثبت شود.



معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور ادامه داد: در این راستا در سال 90 بیش از 60 هزار دفعه توسط دو هزار و 800 مربی قصه گویی درکشور انجام شده که در مجموع شامل یک میلیون و 200 هزار نفر دفعه می شود.



بهره مندی سالانه 12 میلیون نفر از فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان



وی در ادامه از بهره مندی سالانه 12 میلیون نفر از فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: 10 درصد از این فعالیتهای مربوط به قصه گویی است.



آدوسی با بیان اینکه قصه گویی کارکرد سیاسی، اجتماعی، تاریخی و بهداشتی دارد گفت: از سالهای آتی تلاش می شود قصه گویانی در سنین نوجوانی تربیت شود تا قصه گویی به عنوان درمان وارد خانواده ها شود.