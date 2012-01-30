اعلام لیست جبهه متحد اصولگرایان اردبیل/عبور نامزدهای انحرافی از فیلتر

حجت الاسلام مهدی نورورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخصهای جبهه متحد اصولگرایان منشور اصولگرایی است که به امضای جامعتین رسیده و تمام حرکات جبهه متحد در چارچوب این منشور است.

وی شرکت در انتخابات مجلس نهم را از مهمترین اهداف جبهه متحد اصولگرایی عنوان کرد و افزود: در انتخابات اسفندماه این جبهه تلاش خواهد کرد که دوستی و دشمنی فقط به خاطر خدا باشد و نه اینکه هر کسی در حزب یا گروهی قرار نگیرد، با او دشمنی کنیم.

دفاع از نظام، ولایت و رهبری از واجبات است

دبیر جبهه متحد اصولگرایان در استان وضعیت فعلی کشور را حساسترین وضعیت بعد از انتخابات سال 88 برشمرد و اضافه کرد: با توجه به حساسیت شرایط فعلی دفاع از نظام، ولایت و رهبری از اصل واجبات است و جبهه متحد می کوشد در این راستا حرکت سازنده ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه انتخابات فرصتی است که نباید به تهدید برای کشور تبدیل شود، یادآور شد: انتخابات دهم ریاست جمهوری که باید فرصتی برای ارتقای شاخص کشوری می بود با حرکات برخی نزدیک بود به تهدیدی برای نظام تبدیل شود.

نوروزی انگیزه خود و سایر فعالان سیاسی را از ورود به سیاست کمک به کشور دانست و گفت: با ورود به سیاست می خواهیم با جریاناتی همانند فتنه و انحرافی که از درون نظام به وجود آمدند، مبارزه کنیم.

نمایندگان اردبیل مایه افتخار استان باشند

وی برگزاری پرشور انتخابات و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای را از اهداف فعالیت انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در مرکز و استانها عنوان کرد و متذکر شد: جبهه متحد اصولگرایان اردبیل تلاش می کند نمایندگانی را به مجلس بفرستد که شعور و تقوای سیاسی مردم اردبیل را در مجلس نشان دهند چون شاخصهای مردم یک شهر یا استان را از طریق نمایندگان مجلس ارزیابی می کنند و باید نمایندگان اردبیل مایه افتخار جامعه باشند.

نوروزی ایده اولیه شکل گیری جبهه متحد اصولگرایی را از آن احمدی نژاد برشمرد و تاکید کرد: با پیشنهاد این ایده سه نفر از بزرگان اصولگرا ماموریت پیدا کردند که جبهه را تشکیل دهند و در این مورد جلسات مختلفی برای بررسی پیشنهاد برگزار گردید.

انتخاب دبیر واحد برای جبهه متحد اصولگرایی و پایداری در اردبیل

دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان با اشاره به اختلافات جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در کشور یادآور شد: این جبهه در اردبیل با دیگر جبهه های سیاسی تعامل خوبی دارد و هم اکنون در این استان در ابتکاری جدید دبیر هر دو جبهه یک نفر انتخاب شده اند که بر این اساس اردبیل به خاطر تعامل جبهه متحد اصولگرایان و پایداری در سطح کشور شاخص است.

وی با بیان اینکه بحث گفتمان انتخابات در اردبیل بر عهده جبهه پایداری گذاشته شده است، عنوان کرد: ورود اصل کاندیداها در اردبیل به عهده جبهه متحد اصولگرایان است و جبهه پایداری از نامزدهای انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان حمایت می کند.

جبهه حامیان ولایت رسمیت ندارد

نوروزی در مورد تعامل این جبهه و جبهه متحد اصولگرایان با جبهه های حامیان ولایت و ایستادگی گفت: جبهه حامیان ولایت رسمیت ندارد، بنابراین نمی تواند از تعامل با این جبهه غیرقانونی سخن گفت و برخلاف آن جبهه ایستادگی رسمیت دارد، اما تا به حال تعاملی در مورد لیست مشترک با این جبهه نداشته ایم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص عبور نامزدهای انحرافی و فتنه از فیلتر شورای نگهبان افزود: برخی از نامزدهای این دو جریان از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند اما به صورت رسمی و با پرچم وارد انتخابات نمی شوند اما قطعا بعد از ورود به مجلس نهم یارگیری کرده و اعلام رسمیت می کنند.

تبلیغات پرهزینه شاخص شناسایی نامزدهای جریان انحرافی

نوروزی با بیان اینکه جریان انحرافی با آرمهای مختلفی تشکیل جبهه می دهد، گفت: این جریان با توجه به اینکه وابسته به مراکز قدرت و ثروت است در 8 روز زمان تبلیغات قانونی با در اختیار داشتن امکانات، تبلیغات رنگارنگی را انجام خواهند داد که می تواند یکی از شاخصهای شناسایی نامزدهای این جریان باشد.

حضور حداکثری مردم اولویت رسانه ها باشد

وی به 19 نشریه استان در زمینه تبلیغات زودهنگام اشاره کرد و افزود: در صورتی که عمل نشریات استان در راستای گفتمان انتخابات و به خاطر تشویق برای حضور حداکثری مردم باشد، قانونی است اما اگر این عمل به خاطر تبلیغ نامزدهای انتخاباتی باشد، در چارچوب قانون نبوده و باید برخورد شود.