هنوز استکبار در آشفتگی از پیروزی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر: حجت الاسلام بهرامی شامگاه یکشنبه در مراسم پیشگیری از وقوع جرم در سپاه قائم آل محمد استان سمنان، با اشاره به در پیش بودن رویداد مهم و عظیم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود: استکبار جهانی به دلیل اینکه ایران سهم بسزایی در تحولات منطقه بویژه بیداری اسلامی در کشورهای عربی داشته عصبانی است و در این میان نباید از نقش نیروهای مسلح غافل شد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور ما تجهیزات محور نیست بلکه انسان محور است افزود: سربازان بدنه اصلی نیروهای مسلح کشور ما را تشکیل می دهند لذا بایستی برای مراقبت و ایجاد فضای امن و با آرامش برای آنها تلاش بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان قضایی کشور در ادامه با اشاره به اینکه سربازی بهترین محک برای سازگاری با شرایط سخت است، گفت: توجه به اوقات فراغت سربازان و تلاش برای ارتقائ سطح علمی و حرفه ای سربازان مد نظر قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام بهرامی همچنین از آمادگی بیش از پیش نیروهای مسلح کشور برای شرکت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: نیروهای مسلح تمام تلاش خود را برای برپایی هر چه بهتر این دوره از انتخابات انجام خواهد داد.