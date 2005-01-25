مقاومت ملت فلسطين هرگز متوقف نخواهد شد

انتخابات اخير فلسطين كه به پيروزي محمود عباس ملقب به" ايو مازن" منجر شد تنها يك حركت نمادين براي مشروعيت بخشيدن به تشكيلات خود گردان فلسطين بود.



اين انتخابات اگر چه با استقبال جهاني مواجه شد و از محمود عباس به عنوان يك شخصيت مورد قبول جامعه جهاني ترسيم نمود اما راه ملت فلسطين با راهي كه سياستمداران آنها انتخاب كرده اند، تفاو ت زيادي دارد .



رئيس جديد تشكيلات خود گردان در نخستين گام بدون دريافت تضمين هائي از جانب رژيم صهيونيستي براي توقف حملات عليه ملت فلسطين تلاش كرد تا گروه هاي جهادي فلسطين را به تسليم در برابراسرائيل وادار سازد.



حماس وجهاد اسلامي قبول آتش بس وتوقف حملات شهادت طلبانه را منوط به توقف حملات ارتش اسرائيل به مناطق مسكوني فلسطين دانستند ، اما برخي چهره هاي مشكوك در تشكيلات خود گردان خواستار خلع سلاح كامل حماس وجهاد اسلامي شده اند .



اين تضاد در سياست تشكيلات خود گردان و جنبش هاي جهادي قطعا به سود اسرائيل تمام خواهد شد زيرا اين رژيم تمام تلاش خود را براي ايجاد شكاف ميان حكومت خود گردان وجنبشهاي جهادي به كار خواهد گرفت.



از سوي ديگر جامعه جهاني بويژه اتحاديه اروپا كه يكي از شركاي طرح نقشه راه به شمار مي آيد هنوز سياست خود را در قبال روند جديد تشكيلات خود گردان اعلام نكرده است.



اتحاديه اروپايي مي بايست در قبال تحولاتي كه پس از مرگ مشكوك عرفات بوجود آمده است، موضع شفافي اتخاذ كند واسرائيل را به قبول قطعنامه هاي 242 و338 شوراي امنيت وادار سازد.



اگر چه در فرايند تحولات خاورميانه وجهان ، نقش سياسي اتحاديه اروپايي در قبال زياده خواهي هاي آمريكا كم رنگ تر شده اما اروپا بايد به تدريج جايگاه منطقه اي وبين المللي خود را باز يابد.



به طور قطع انزواي سياسي اتحاديه اروپا و درپيش گرفتن حركتهاي انفعالي وغير موثر در برابر سياست هاي نامتوازن امريكا موجب خواهد شد تا روابط سنتي اين اتحاديه با كشورهاي اسلامي وعربي رو به سردي بگذارد.



بنا براين از آنجائي كه گروه هاي جهادي فلسطين در گذشته ودر دوره حكومت 124 روزه ابو مازن تجربه تلخي از آتش بس يكجانبه دارند، لذا اكنون كه بار ديگر براي تكراراين تجربه تلخ تحت فشار قرار دارند با بد بيني گفتگوهاي خود را با رئيس جديد تشكيلات خود گردان آغاز كرد ه اند.



نتايج اين گفتگوها هر چه باشد نبايد به اين منجر شود كه جنبش هاي جهادي فريب وعده هاي بيهوده اسرائيل را بخورند وبه راهي قدم بگذارند كه به نابودي حركت هاي آزاديخواهان آنان منجر شود.



رهبران اين جنبشها به خوبي مي دانند كه رژيم صهيونيستي در طول 56گذشته هيچ يك از قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت را عليرغم بر خورداري از پشتوانه بين المللي اجرا نكرده است ولذا فريب وعده هاي دروغين اين رژيم را نخواهند خورد.



به هر تقدير اكنون فلسطين مرحله حساسي را پشت سر مي گذارد ودر اين راستاهم رهبران تشكيلات خود گردان وهم رهبران جنبش هاي جهادي به اندازه كافي با سياست هاي مزورانه و فريبكارانه رژيم صهيونيستي آشنا هستند ودر اين مرحله بايد ضمن حفظ وحدت ويكپارچگي خود از دادن هر گونه امتيازي به اين رژيم خودداري كنند.



توقف حملات ارتش اسرائيل ، آزادي كليه زندانيان فلسطيني ، عقب نشيني بدون قيد وشرط ارتش اسرائيل از اراضي اشغالي 1967 و تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني به پايتخت بيت المقدس كوچكترين بهائي است كه اسرائيل بايد در برابرتوقف انتفاضه پرداخت كند.

