دانشگاه گرمسار در بلاتکلیفی/مصوبه ای که عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر: در یکی از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان سمنان، مقرر شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با همکاری استانداری سمنان با رعایت قوانین و مقررات پس از کسب مجوز شورای گسترش آموزش عالی نسبت به مطالعه و احداث دانشکده های برق، فیزیک، معماری و شهرسازی و سه دانشکده گروه علوم انسانی در دانشگاه شاهرود اقدام کنند.

بر اساس دیگر مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان سمنان مقرر شد تا نسبت به مطالعه و احداث دانشکده های مهندسی، هنر، معماری، شهرسازی دانشگاه دامغان، مطالعه و احداث دانشکده های مکانیک، معماری و شهرسازی و سه دانشکده فناوری های نوین دانشگاه سمنان هر کدام به میزان 80 میلیارد ریال، مطالعه و احداث چهار دانشکده برای دانشگاه گرمسار با 60 میلیارد ریال اعتبار جهت گسترش آموزش عالی در این استان اقدام و در سال های 90 تا 93 انجام شود.

البته در تبصره این مصوبه برای دانشگاه گرمسار آمده است که اعتبار موارد فوق با مشارکت استان به میزان 75 میلیارد ریال و پیش بینی اضافه بر سقف اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین خواهد شد.

حال پس از گذشت چند سال از سفر دور سوم در این زمینه ها در شهرستان گرمسار چندان اقدام خاصی برای دریافت اعتبارات و ایجاد فضای آموزشی لازم جهت تاسیس دانشگاه صورت نگرفته است؛ بطوریکه اخیراً بعلت فشار افکار عمومی و قرار داشتن در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، دانشگاه گرمسار در ساختمانی قدیمی متعلق به اداره امور آب گرمسار مستقر شده و البته هیچگونه قراردادی مبنی بر تغییر تحول و واگذاری مکان و فضای این اداره با دانشگاه صورت نگرفته است تا اطمینان از حضور دانشگاه گرمسار برای مدتی معین در مکان مذکور باشد.



امکان تامین اعتباری از طریق مدیریت استان سمنان وجود ندارد



مفید غلامی معاون برنامه ریزی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی تامین اعتبار"دانشگاه گرمسار" و امکانات مورد نیاز آن با اشاره به قانون برنامه ریزی پنجم توسعه کشور (ماده 20) مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعتبارات دانشگاه ها بایستی صرفاً از طریق اعتبارات ملی تامین شود و در حال حاضر امکان تامین چنین اعتباری از طریق مدیریت استان سمنان وجود ندارد.

از سوی دیگر تاکنون اعتبارات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات نیز بدین منظور تحقق نیافته است که خود موجب افزایش نگرانی در خصوص سرنوشت مصوبه دولت است.

حال آنکه بنا به گزارش روزنامه اطلاعات شماره 25195 مورخ 17/9/90 به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ای که معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم با نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص پروژه های عمرانی دانشگاه ها داشته است، اعتبارات پروژه ها، بودجه سال آینده دانشگاه ها و وضعیت مطالعاتی نظیر توجیهات فنی و اقتصادی، جهت تصویب در کمیسیون ماده 215 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دانشگاه ها بایستی تا اواسط آذرماه ارائه می گردید تا طرح توجیهی تمام پروژه های عمرانی دانشگاه ها برای سال آینده در کمیسیون مذکور حتماً تصویب شود، در غیر اینصورت، پروژه ها از فهرست سال آینده حذف خواهند شد حتی اگر مصوبه هیئت دولت باشند.

مسئولان نسبت به روند اجرایی مصوبات دولت اطلاع رسانی و شفاف سازی کنند

قابل ذکر است که در این زمینه دانشگاه ها تاکنون مهلت داشته اند تا پروژه های عمرانی خود را در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ثبت کنند ولی چنین اتفاقی حداقل در مورد دانشگاه گرمسار رخ نداده است.

همچنین بنا به گزارش روزنامه اطلاعات طبق مذاکراتی که معاون اداری مالی وزارت علوم و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رئیس دیوان محاسبات کشور داشته مقرر گردید تا رئیس دیوان محاسبات کشور به دیوان محاسبات استان ها اعلام کنند که مشکلات ایجاد شده در تخصیص اعتبار استان ها به دانشگاه رفع، و پروژه های استانی دانشگاه ها از محل اعتبارات استانی تامین شوند لذا انتظار می رود که استاندار سمنان و مسئولین شهرستان گرمسار نسبت به روند اجرای وضعیت مصوبه دولت شفاف سازی و اطلاع رسانی مناسب را کند.



اعتبارات استانی مشکل گشای دانشگاه های استان



نماینده مردم شریف شهرستان گرمسار در مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص اخیرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای حل مشکل بند(و) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس دیوان محاسبات از مجلس شورای اسلامی استفساریه کرد که آیا می توان از اعتبارات استانی برای ردیف های عمرانی و هزینه های دانشگاه ها استفاده کرد؛ که جواب آن مثبت بود.

عبدالرضا ترابی تصریح کرد: البته ما در نظر داشتیم که این موضوع رابه صورت طرح در مجلس بررسی کنیم اما بقدری این مسئله واضح وشفاف بود که نیازی به این کار نبود.



وی همچنین گفت: به منظور پیگیری دانشگاه گرمسار نامه رئیس دیوان محاسبات را دریافت و با رئیس مجلس شورای اسلامی هم مذاکره شد و با دستور کتبی علی لاریجانی در اداره قوانین جلسه ای را با مسئولان این اداره برگزار کردیم که طی این مذاکرات به این نتیجه رسیدیم که نیاز نیست تا این مورد به صورت طرح بررسی شود لذا به استفساریه دیوان محاسبات پاسخ مثبت داده شد تا بتوانند مستقیما به دانشگاهها کمک کنند.



ترابی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی هم موافقت اداره قوانین مجلس را تایید کرد و با ارسال نامه به دیوان محاسبات این موضوع به کلیه استانهای کشور ابلاغ شد.

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گزارشگر: داوود عبدی