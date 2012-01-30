پیمان فروزش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، نسبت به عدم توجه کمیسیون اقتصادی مجلس به گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی که چند ماه قبل به این کمیسیون ارائه شده است ابراز تاسف کرد و گفت: اینکه چرا کمیسیون این گزارش را در دستور کار قرار نمی دهد و به آن رسیدگی نمی کند را نمی دانم. این درحالی است که فرصتی هم تا پایان کار مجلس هشتم باقی نمانده است.

وی ادامه داد: کمیسیون هرچه سریع تر باید وظیفه خود را در قبال گزارش هیئت تحقیق و تفحص انجام دهد و آن را به رای بگذارد تا در صورت تصویب به صحن مجلس برسد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانکها خاطرنشان کرد: درصورتی که این گزارش در صحن مجلس قرائت شود اثرات خوبی در سیستم بانکی خواهد داشت زیرا راهنمای خوبی در سیستم بانکی است و می تواند از تخلفات جلوگیری کند.

نماینده زاهدان گفت: ما در این گزارش راهکارهای کارشناسی برای جلوگیری از تخلفات بانکی ارائه کرده ایم که قطعا به کارگیری آن در سیستم بانکی اثر مثبت خواهد داشت.