ولاسکو بر تمامی مسابقات والیبال ایران اشراف دارد/ در لیگ برتر می مانیم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شهنازی یکشنبه شب پس پیروزی سه بر یک تیم والیبال کرمان مقابل آلومینیوم هرمزگان در جمع خبرنگاران، بیان داشت: این بازی، مسابقه بسیار سختی برای تیم ما بود چون تیم والیبال آلومینیوم با وجود داشتن مشکلات مالی فراوان توانست بازی بسیار خوبی را انجام دهد.

وی با اشاره به بازگشت روحیه خودباوری به تیم والیبال کرمان، عنوان کرد: تیم ما روحیه خودباوری را به دست آورده و خوشبختانه بازیکنان ما توانستند با ارائه یک بازی بسیار خوب مقابل تیم آلومینیوم به برتری برسند.

سرمربی تیم والیبال کرمان ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی تیم ما کمبود تجربه است چون بسیاری از بازیکنان ما از تیمهای جوانان و نوجوانان آمده اند و این مشکل در نیم فصل دوم در حال رفع شدن است.

شهنازی به مشکلات مالی باشگاه آلومینیوم هرمزگان اشاره کرد و افزود: تیم ما هم دارای مشکلات مالی است اما بازیکنان آلومینیوم با وجود مشکلات مالی توانسته اند بازی های خوبی را در لیگ برتر به نمایش بگذارند.

وی در خصوص ماندن یا نماندن تیم والیبال کرمان در لیگ برتر والیبال گفت: تمامی برنامه ریزیهای ما برای دور برگشت ماندن در لیگ برتر است و با این شرایطی که تیم ما در حال حاضر از آن برخوردار است، در لیگ برتر خواهیم ماند.

سرمربی تیم والیبال کرمان در پاسخ به سوالی در خصوص انتخاب دوباره محمدرضا داورزنی به عنوان رئیس فدراسیون والیبال، اظهار داشت: ما باید عملکرد افراد را منطقی بررسی کنیم و عملکرد داورزنی در والیبال ایران واقعا چشمگیر بوده و والیبال ایران توانسته در عرصه جهانی خودنمایی کند.

شهنازی اضافه کرد: استمرار مدیریت داورزنی می تواند موجب ادامه موفقیتهای والیبال ایران در عرصه بین المللی شود.

وی در ادامه با اشاره به روحیه مبارزه طلبی خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران، بیان داشت: من چیزهای زیادی را در خصوص والیبال از ولاسکو آموختم و 90 درصد تفکرم در مورد والیبال پس از کار کردن در کنار ولاسکو تغییر کرد.

سرمربی تیم والیبال کرمان با اشاره به اشراف کامل ولاسکو بر والیبال ایران، تصریح کرد: ولاسکو بر روی تمامی مسابقات لیگ برتر والیبال ایران اشراف کامل دارد و حتی یک صدم از بازیهای لیگ برتر نیز از چشم او دور نمی ماند و به طور شبانه روزی در حال برنامه ریزی برای تیم ملی است که امیدوارم با این شرایط بتوانیم به المپیک لندن صعود کنیم.