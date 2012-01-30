تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان جشنواره خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی با هدف شناسایی و معرفی محققان و مخترعان در روز 16 بهمن ماه برگزار می شود.

در این دوره از جشنواره هزار و 357 طرح در 15 حوزه برق و کامپیوتر، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، مکانیک، صنایع شیمیایی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، فناوری نانو، عمران، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، فناوری اطلاعات، هوافضا، صنایع و مدیریت فناوری و علوم پزشکی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.



همچنین 162 طرح از سوی دانشمندان 46 کشور ارسال شد که از این تعداد 8 طرح از کشورهای اسپانیا، استرالیا، ترکیه، اردن، لبنان، هندوستان، سنگاپور و قرقیزستان به عنوان طرح های برگزیده انتخاب شدند.



از مجموع اختراعات ارسالی به دبیرخانه این جشنواره بر اساس رای داوران تعداد 23 طرح در بخش داخلی، 7 طرح در بخش خارجی و یک طرح از ایرانیان مقیم خارج از کشور در روز 16بهمن ماه معرفی و تقدیر می شوند.



این جشنواره در روز 16 بهمن ماه در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار می شود.

برگزیدگان این جشنواره از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان شامل دریافت پژوهانه و دریافت تسهیلات مسکن و نظام وظیفه برخوردار می شوند. تاکنون از 300 پژوهشگر و طرح برگزیده این جشنواره که به بنیاد ملی نخبگان معرفی شدند، حدود 350 میلیون تومان حمایت شده است.