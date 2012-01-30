پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور قصه گویان داخلی و قصه گویان 16 کشور از سه قاره جهان از جمله کشورهای آفریقای جنوبی، روسیه، تاجیکستان، کنیا، اندونزی، دانمارک، کانادا، لبنان، پرتقال، اردن، رومانی، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه و سوریه شامگاه گذشته با معرفی نفرات برتر بخش اصلی به کار خود پایان داد.

دربخش دفاع مقدس این جشنواره سولماز صادق زاده از اردبیل، آسیه رحمتی از خوزستان و و رقیه دوست فاطمیا از یزد به ترتیب مقامهای اول، دوم و سوم این دوره از جشنواره شدند.

بر اساس رای هیئت داوران تورنه جوزفه ژوژو از کانادا و ابراهیم چهره گانی از آذربایجان غربی نیز در این جشنواره شایسته تقدیر شناخته شدند و نرگس رومینا از بوشهر نیز برگزیده بخش چهار بانوی ادیان جشنواره شد.

سمیه اصحاب صهف از یزد، محمد جواد علی مرادی از فارس، شیما صمدی از کردستان، نیکی قبادی از گیلان، گلناز کیانی از اصفهان و فرزانه قاصدی از یزد به ترتیب عناوین اول تا ششم بخش مربیان فرهنگی این جشنواره را کسب کردند.

زهرا فاطمی از سیستان و بلوچستان به عنوان برگزیده بخش هنر و ادبی و لیلا ابراهیمی از قزوین، جرجیانا از رومانا، الهام دارابی از تهران، توسا از تایلند و ناهد فرحات از لبنان نیز به ترتیب نفرات برگزیده بخش بین الملل جشنواره قصه گویی بودند.

در مراسم پایانی این جشنواره از تمبریادبود پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی رونمایی شد .

در ادامه مراسم به پاس تلاش های وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی در برگزاری جشنواره، مرغک طلایی کانون و تندیس جشنواره و لوح تقدیر به وی اهدا شد .

همچنین در این جشنواره از 16 قصه گوی برتر در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.

پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی از ششم تا نهم بهمن ماه جاری به میزبانی ارومیه برگزار و شامگاه گذشته با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.