حسین عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اشتباهات محسن ترکی و محسن قهرمانی در بازی‌های استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: من به خاطر حضور در یک سمینار موفق نشدم بازی‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر را ببینم. قرار است تا ظهر امروز فیلم بازی‌ها را بازبینی و نتایج را اعلام کنیم. قطعا طبق روال کمیته داوران عملکرد هر داوری که به اشتباه نتیجه بازی را تحت تاثیر قرار دهد جریمه و به نسبت اشتباه از یک تا چند هفته از قضاوت محروم می‌شود.

وی با بیان اینکه کیفیت کار برای کمیته داوران مهم است، یادآور شد: به هر حال اشتباه داوری همیشه وجود داشته است و به هیچ عنوان هیچ تشکیلاتی نمی‌تواند آنرا از عملکرد داوران دنیا پاک کند! ما هم نمی‌توانیم سر یک داور را به خاطر این اشتباهات ببُریم.

نایب رئیس کمیته داوران در واکنش به این موضوع که "محسن ترکی سوگلی این کمیته است و به همین خاطر بازی‌های مهم به او داده می‌شود،" تاکید کرد: مگر ما برای ترکی چه کار کرده‌ایم که او را سوگلی کمیته داوران می‌دانند؟ ترکی و فغانی دو داور ما هستند که در طول این فصل کمترین اشتباه را در میان داوران داشته‌اند و ما هم بر همین اساس آنها را برای مسابقات دشوار انتخاب کرده‌ایم. ما برای بازی حساس استقلال و تراکتورسازی یک داور باتجربه و باقدرت را گذاشتیم و غیر از این هم نمی‌توانستیم کاری کنیم.

عسکری ادامه داد: نمی‌دانم چرا بعضی‌ها اینقدر غیرمنصفانه صحبت می‌کنند. همین محسن ترکی چند هفته پیش در بازی تراکتورسازی شاهکار داوری را به نمایش گذاشت و با تصمیم خوبش باعث شد تراکتورسازی به گل برسد، کاری که حتی بزرگترین داوران ما هم تاکنون موفق به انجام آن نشده‌اند اما هیچ یک از رسانه‌ها حتی یک خط هم درباره شاهکار او ننوشتند!

وی در خصوص اینکه اشتباه محسن ترکی نه تنها در نتیجه بازی، بلکه حتی در تعیین قهرمان لیگ هم می‌تواند موثر باشد، گفت: تا پایان فصل بازی‌های زیادی مانده است و از الان نمی‌شود قهرمان لیگ را مشخص کرد. همین استقلال در زمان مربیگری امیر قلعه نویی در آخرین هفته توانست تیم پیام را شکست بدهد و با پیروزی فولاد خوزستان برابر ذوب آهن قهرمان شود. به هر حال این بازی مهم بوده است و ما یکی از بهترین داوران خود را برای قضاوت آن فرستاده بودیم؛ پس دیگر تقصیر ما چیست؟

"قلعه نویی چرا به اشتباهات داوری که به سود تیمش تمام شده است اشاره نکرد؟"، عسکری با طرح این سئوال افزود: در بازی تراکتور و شهرداری خیلی‌ها معتقد بودند که گل تراکتور در حالت آفساید به ثمر رسیده است اما قلعه نویی به این اشتباهات که به نفع تیمش تمام شده است اشاره نمی‌کند و فقط روی اشتباه ترکی تاکید دارد.

عسکری در واکنش به این جمله که "عملکرد کمیته داوران بعد از مسعود عنایت هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است و فقط رئیس و نایب رئیس آن اشتباهات را توجیه می‌کنند"، یادآور شد: ما چه چیزی را توجیه کرده‌ایم؟ ما مانده‌ایم چه کار کنیم. اگر اشتباهات را قبول نکنیم می‌گویند کمیته داوران مستبد است، وقتی هم که اشتباهات را قبول می‌کنیم یک جور دیگر حرف می‌زنند. شما یک تیم را بگویید که در تمام بازی‌های لیگ از اشتباهات داوری متضرر شده باشد. این اشتباهات سمت و سو ندارد و ممکن است برای همه تیم‌ها رخ بدهد.

نایب رئیس کمیته داوران درباره اشتباهات محسن قهرمانی داور دیدار پرسپولیس با ذوب آهن و چشم پوشی او از دو صحنه پنالتی هم تاکید کرد: این بازی را مستقیم ندیدم اما آنطور که در یکی از بخش‌های خبری مشاهده کردم خطای روی کریمی اصلا پنالتی نبود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از برگزارکنندگان مراسم گردهمایی خانواده فوتبال که روز گذشته برگزار شد، گفت: در این مراسم از همه پیشکسوتان و اهالی فوتبال تقدیر شد اما از یک داور پیشکسوت حتی اسمی هم برده نشد. از نظر مادی بازیکنان در طول فصل 500 میلیون تومان می‌گیرند اما یک داور فوتبال در بهترین حالت در یکسال فقط هشت تا 10 میلیون تومان دریافت می‌کند.

عسکری ادامه داد: از بعد معنوی هم که این مشکلات وجود دارد و با هر اشتباه هر روز سیبل انتقادات می‌شویم. پس داوران ما باید با چه انگیزه‌ای کار کنند؟ به نظرم داوران تا همینجا هم ایثار می‌کنند که مسابقات را سوت می‌زنند!