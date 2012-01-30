جزئیات و واکنش های سفر مشعل به اردن/ از سرگیری روابط پس از 13 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته در سفر به اردن با عبدالله دوم پادشاه این کشور در امان دیدار کرد.

این دیدار که با میانجیگری "شیخ تمیم بن حمد آل ثانی" ولیعهد قطر انجام شد صفحه جدیدی را در روابط جنبش حماس و نظام پادشاهی اردن گشود روابطی که پس از گذشت 13 سال از سر گرفته شد.

در دیدار مشعل و عبدالله دوم که 3 ساعت به طول انجامید شماری از رهبران حماس که در سال 1999 از امان اخراج شده بودند و به دوحه قطر منتقل شده بودند نیز حضور داشتند.

عبدالله دوم، خالد مشعل و ولیعهد قطر ابتدا غیر علنی با یکدیگر دیدار کردند و سپس هیئت های اردنی و جنبش حماس نیز به جمع مشعل و پادشاه اردن پیوستند.

خالد مشعل پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با پادشاه اردن اظهار داشت: ما این دیدارها را به فال نیک می گیریم. اردن در چشم و دل ما جا دارد و ما به امنیت، ثبات و برقراری روابط حسنه با آن حرص می ورزیم.

وی افزود: ما امیدواریم برقراری این رابطه که با دیدار با عبدالله دوم آغاز شد در راستای منافع فلسطین و اردن باشد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه گفت: در شرایط کنونی و در سایه تجاوزات اسرائیل که اراضی فلسطین را اشغال کرده و حقوق ملت فلسطین را از بین برده و روند سازش و مذاکرات را به شکست کشانده است تاکید می کنیم که جنبش حماس به طور قاطع با وطن جایگزین و اسکان آوارگان فلسطین در کشورهای دیگر مخالفیم و خواهان احقاق حقوق ملی فلسطین به طور کامل هستیم.

دیدار مشعل و عبدالله دوم با واکنش مثبت محافل رسمی و بلندپایه اردن مواجه بود. "عون الخصاونه" نخست وزیر اردن در این رابطه همچون گذشته تاکید کرد: قطع رابطه با حماس یک اشتباه سیاسی و قانونی بود.

"راکان المجالی" وزیر اطلاع رسانی اردن نیز بر اهمیت برقراری رابطه با جنبش حماس تاکید کرد.

اخوان المسلمین اردن نیز دیدار مشعل و عبدالله دوم را تاریخی توصیف کرد و آن را تلاشی برای کمک به منافع عالی این کشور دانست.

این در حالی است که آمریکا و هم پیمان آن رژیم صهیونیستی که رابطه حسنه ای با اردن دارد از از سرگیری روابط حماس و امان به شدت نگران هستند.

"استیوارت جونز" سفیر واشنگتن در امان در آخرین دیدار خود با عون الخصاونه نارضایتی خود را از تلاش حماس و امان برای از سرگیری روابط اعلام کرده بود. این نارضایتی به ویژه پس از اظهارات اخیر نخست وزیر اردن مبنی بر اینکه قطع رابطه با حماس یک اشتباه سیاسی و قانونی بود شدت یافته است.

به اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسی صرف نظر از مضمون دیدارهای خالد مشعل با مقامات اردنی، می توان این دیدار را تلاشی برای نزدیکی گروه اخوان المسلمین اردن با رژیم این کشور توصیف کرد.