برگزاری همایش "حضرت محمد (ص) و اتحاد" در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام هفته وحدت که همزمان با بزرگداشت جشن های سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، همایش یک روزه وحدت اسلامی با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران، مرکز اسلامی آفریقا، جامعة المصطفی(ص) العالمیة و مرکز خدمات اسلامی برگزار خواهد شد.

در این همایش سخنرانانی از شخصیت های شیعه و اهل تسنن آفریقای جنوبی پیرامون راهکارهای وحدت و نیز ضرورت هوشیاری مسلمانان در مقابله با تفرقه دشمنان اسلام به بحث و تبادل نظر می پردازند.

در ادامه از دو کتاب "جهاد اکبر حضرت امام خمینی (ره) و اسرار الصلاه مقام معظم رهبری(حفظه لله) " که به تازگی توسط رایزنی فرهنگی به زبان سوتو ترجمه شده رونمایی خواهد شد.