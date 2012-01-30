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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۹

برگزاری همایش "حضرت محمد (ص) و اتحاد" در آفریقای جنوبی

برگزاری همایش "حضرت محمد (ص) و اتحاد" در آفریقای جنوبی

بمناسبت هفته وحدت همایشی با عنوان "حضرت محمد (ص) و اتحاد جهانی مسلمانان" با همکاری رایزنی فرهنگی ایران 16 بهمن ماه در شهر ژوهانسبورگ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام هفته وحدت که همزمان با بزرگداشت جشن های سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، همایش یک روزه وحدت اسلامی با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران، مرکز اسلامی آفریقا، جامعة المصطفی(ص) العالمیة و مرکز خدمات اسلامی برگزار خواهد شد.

در این همایش سخنرانانی از شخصیت های شیعه و اهل تسنن آفریقای جنوبی پیرامون راهکارهای وحدت و نیز ضرورت هوشیاری مسلمانان در مقابله با تفرقه دشمنان اسلام به بحث و تبادل نظر می پردازند.

در ادامه از دو کتاب "جهاد اکبر حضرت امام خمینی (ره) و اسرار الصلاه مقام معظم رهبری(حفظه لله) " که به تازگی توسط رایزنی فرهنگی به زبان سوتو ترجمه شده رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 1520469

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