ایران :

رئیس جمهور در اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی در تهران: عدالت از تفنگ آمریکایی‌ها بیرون نمی‌آید

سیف الاسلام محل گنج‌های قذافی را لو داد

تا پایان امسال تحقق می‌یابد؛ پرداخت نیمی از مطالبات بازنشستگان

تفاهم:

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: طرح شبنم با قاطعیت اجرا می‌شود

سیاست‌های دولت در تعدیل نرخ‌ها موثر واقع شد

سود سپرده‌های بانکی 7 تا 20 درصد تعیین شد



تهران امروز:

ایران، اروپا را به انزوا می‌کشاند؛ آلمان خواستار خویشتنداری تهران در قطع فروش نفت به اروپائیان شد

جشن بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران

نمره 20 برای نرخ سود سپرده بانک‌ها



جام جم :

آسیب‌پذیری خانواده‌ها از فناوری‌های جدید ارتباطی؛ کارشناسان نسبت به پیامدهای اعتیاد اینترنتی، تلفن همراه و ماهواره در میان جوانان هشدار می‌دهند

آغاز به کار اجلاس بین‌المللی جوانان و بیداری اسلامی با سخنان رئیس جمهور

مشتریان جدید به دنبال نفت ایران



جوان:

300 نفر در اعتراضات کم سابقه اوکلند دستگیر شدند؛ پرچم آمریکا را این بار خود آمریکایی‌ها آتش زدند

سردار نقدی: 60 درصد از ذخایر انرژی جهان در سیطره سربازان امام خامنه‌ای و هواداران انقلاب اسلامی است؛ اروپا دست‌ها را به علامت تسلیم بالا می‌برد

قیمت واقعی خدمات پزشکی در کشور اولین بار تعیین می‌شود؛ افزایش هزینه درمان به بهانه واقعی شدن تعرفه‌ها



حمایت:

تهران، کانون هم اندیشی جوانان 73 کشور جهان؛ خطر تفرقه در کمین بیداری اسلامی

مسئولان دولتی جریانات سیاسی و رسانه‌ها را مقصر بحران ارزی اعلام کردند‍!؛ حرف‌های تکراری مردان اقتصادی در بهارستان

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد: ابلاغ قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند



خراسان:

بررسی جنبش بیداری اسلامی با حضور 1100 جوان انقلابی از 73 کشور

"عقرب سیاه" برای بار دوم به اعدام محکوم شد

انتقاد نمایندگان به سکوت 20 روزه دولت در باربر آشفتگی بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد:

بررسی یک پیشنهاد جدید در بانک مرکزی برای تخلیه حباب بازار؛ شیوه حراج سکه تغییر می‌کند؟

رئیس IMF از سیاست‌های انقباضی نگران است؛ هشدار نسبت به دور باطل رکود در اقتصاد جهانی

تیم اقتصادی به مجلس رفت؛ نشست ارزی در پارلمان



شرق:

بالاخره‌ دولتی‌ها در جلسه اقتصادی مجلس شرکت کردند؛ سه ساعت توجیه و اعتراض

امضاها منتشر شد؛ مخالفت 2500 عضو با انحلال خانه سینما

کسی نمی‌فروشد؛ همه خریدارند؛ دلار 1840 تومان، سکه 850 هزار تومان

فرهیختگان:

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: آماده قطع صادرات نفت به اروپا هستیم

صالحی: هیئت آژانس وارد ایران شد

رئیس کل بانک مرکزی: منفعت سیاسی دولت در افزایش قیمت سکه و ارز نیست

قدس:

آلمان و یونان هم خواستار تداوم صادرات نفت شدند؛ هراس اروپا از تهدید نفتی ایران

دولت برای جلوگیری از دلال بازی ارزی به مجلس قول داد

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس: بازرسان آژانس برای جاسوسی نکردن، تضمین دادند

کیهان:

در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی و جوانان مطرح شد؛ ایران تکیه گاه قدرتمند مستضعفان جهان

بنیادها و نهادها مشمول پرداخت مالیات شدند

مراسم تشییع جنازه در عربستان به اعتراض علیه رژیم آل سعود تبدیل شد

ملت ما:

جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص بحران اخیر ارز؛ مجلس از توضیح دولت قانع نشد

علی اکبر صالحی: به سئوالات آژانس پاسخ می‌دهیم

سود سپرده‌های بانکی 7 تا 20 درصد شد



وطن امروز:

اجلاس بین‌المللی جوانان و بیداری اسلامی آغاز به کار کرد؛ انقلابیون جوان در تهران

تشکل‌های دانشجویی به فریدون عباسی نامه نوشتند؛ تجمع دانشجویان در فرودگاه امام هنگام ورود بازرسان آژانس

دستگیری 300 معترض ضد سرمایه داری؛ جشن تسخیر در آمریکا دوباره جان گرفت

همشهری:

کارشناسان از نزول 36 پله‌ای ایران ابزار نگرانی کردند؛ وضعیت هشدار برای محیط زیست کشور

تهرانی‌ها خواستار حذف آزبست از لنت‌های ترمز شدند

قیمت شیر 21 درصد افزایش یافت

