انتشار کتاب "نماز پیامبر" در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، درباره مسائلی که در این کتاب به آنها پرداخته شده آمده است: "عبد عشق و سپاسگزاری خود را در برابر مولایش از طریق نماز به اثبات می رساند، زیرا نماز بی شک برترین مدرک اثبات عشق و سپاسگزاری اوست.

به پا داشتن نماز در آیات گوناگونی از قرآن به انسان ها فرمان داده شده است. واژه دعا در زبان عربی معانی گوناگونی دارد، در عین حال فرستاده خدا حضرت محمد (ص) به ما نشان داد که مراد قرآن از کلمه "الصلوه" چیست.

بدین ترتیب درمی یابیم که رسول الله (ص) نماز را در بهترین شکل آن اقامه کرده است و به لحاظ منطقی این نتیجه را می گیریم که باید نماز را از او فرا بگیریم. زیرا نماز وظیفه تمام زنان و مردان مسلمان است."



چاپ دوم کتاب "نماز پیامبر" تألیف محمد ناصرالدین البانی از سوی غمبازا مولای محمد به آلمانی ترجمه و در 224 صفحه منتشر شده است .