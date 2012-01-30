60 درصد بودجه سال 90 برای اقدامات عمرانی/ شهروندان قرچکی نظارت الکترونیکی می شوند

عبدالعلی قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: 17 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار شهرداری بوده است که 16.3 درصد آن محقق شد و طبق قانون باید حداقل 40 درصد آن به فعالیتهای عمرانی اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه به طور حتم امسال بودجه شهرداری افزایش خواهد داشت، گفت: سرانه فضای سبز شهر قرچک با بالای 13 سانتیمتر رسیده است و پارک ترافیک این شهر نیز فراتر از وضع فعلی برنامه ریزی خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: قسمت انتهایی کتابخانه ولایت قرچک نیز فضایی تحت عنوان پارکینگ محسوب می شود و فعال است.

وی یادآور شد: علاوه بر آن، برای کودکان معلول و برای خردسالان، وسایل ورزشی کودک را در دستور کار قرار داده ایم که به زودی نصب می شود.

رویکرد شهرداری قرچک از خدماتی به اجتماعی در حال حرکت است

قاسمپور افزود: رویکرد شهرداری قرچک از خدماتی به اجتماعی در حال حرکت است و در رابطه با شهرسازی نیز با توجه به تصویب طرح جامع تفصیلی، این اقدام سریعتر صورت خواهد گرفت و حداقل شش ماه تا یکسال طول می کشد.

وی بیان کرد: با اجرای طرح جامع، تمام نقاط سطح شهر ساماندهی می شوند و در ساخت و سازها نیز این مهم باید مدنظر قرار بگیرد.

شهروندان قرچکی نظارت الکترونیکی می شوند

وی یادآور شد: در مورد بحث نظارت الکترونیکی شهر هم برنامه ای در شهرداری در حال پیاده شدن است که در این رابطه، خیابانهای اصلی و خیابانهای فرعی عمود به شبکه آنتن گذاشته و دوربین گذاری خواهد شد.

قاسمپور ادامه داد: با این کار، شهرداری از یک اتاق کنترل متوجه برخی تخلفات از سوی شهروندان مانند ریختن زباله در جوی آب، پارک ممنوع و ... خواهد شد و این موضوع به کاهش ترافیک نیز کمک شایانی خواهد کرد.