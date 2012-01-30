مربیان باشگاهی از فوتبال محلات بی خبرند

وی افزود: در تبریز کارخانجات و ادارات هرگز از مدارس فوتبال حمایت نمی کنند و فوتبال محلات نیز از نظر آنها ارزش سرمایه گذاری ندارد.
علیزاده تصریح کرد: اکنون از هر پیشکسوت، مربی یا بازیکنی که در سطح بالای فوتبال بازی می کند پرسیده شود که چطور وارد عرصه این ورزش شده است، می گوید که از زمینهای خاکی محلات به تیمهای باشگاهی راه یافته اما همان نفراتی که از طریق فوتبال محلات به جایی رسیده اند که اکنون مربیگری یک تیم فوتبال در رده های نوجوانان، جوانان و امید را بر عهده دارند، اجازه حضور بازیکنان تیمشان در میادین خاکی را نمی دهند.
وی نبود تیمهای نظامی در فوتبال تبریز را عامل مهم از صحنه رفتن بسیاری از بازیکنان فوتبال در رده های سنی پایه دانست و تاکید کرد: یک بازیکن فوتبال 7 سال در تیمهای پایه بازی می کند و زمانی که می توان از این بازیکن بهره لازم را در تیمهای بزرگسالان برد، از صحنه حذف می شوند که اصلی ترین دلیل آن نبود تیمهای نظامی در تبریز است.
این مربی که اکنون یکی از مربیان پایه فوتبال باشگاه شهرداری است، عنوان کرد: در تبریز چهار تیم تراکتورسازی، شهرداری، گسترش فولاد و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور حضور دارند که در هر سال هر یک از این تیمها می توانند 20 بازیکن داشته باشند که در این صورت در مجموع فوتبال تبریز صاحب 80 بازیکن در رده امید می شود که می توانند حداقل در سطح لیگ دسته دوم کشور در رده بزرگسالان بازی کنند.
وی افزود: بازیکنان نسل آینده فوتبال به گردن ما مربیان حق دارند و ما باید خدمتگزار آنها باشیم، ما مربیان نباید خودمان را گم کنیم و رسالتمان را فراموش کنیم.
این مربی در عین حال از توجه برخی مدیران ورزشی به فوتبال محلات سخن به میان آورد و گفت: برخی از مدیرانی که اکنون بر مسند تصمیم گیری ورزش ما نشسته اند بسیار افتاده تر از ما مربیان هستند و وقتی با این مسئولان از فوتبال محلات صحبت می شود، با علاقه خاصی در این خصوص حرف می زنند چون خودشان خاک این میادین خاکی فوتبال محلات را خورده اند.
وی ادامه داد: افرادی همچون دکتر میرمعصوم سهرابی، حاج آقا ششگلانی، حبیب ستوده نژاد و خیلی های دیگر وقتی از آنها برای دیدن یک مسابقه فوتبال محلات دعوت می شود، به رغم داشتن مشغله های فراوان با علاقه خاصی در میادین خاکی حضور می یابند و شاید تنها انگیزه ای که اکنون در بین بازیکنان فوتبال محلات وجود دارد، همین دلگرمی برخی از مدیران و مسئولان ورزشی شهر تبریز است.
علیزاده یادآور شد: این در حالی است که مربیان برخی تیمهای پایه باشگاهی حضور و بازدید از میادین خاکی را برای خود کسر شان می دانند و باید بگویم که صد حیف که مردان بی ادعای فوتبال بیرون گود نشسته و میدان را به ما مربیان سپرده اند.
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