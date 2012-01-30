مربیان باشگاهی از فوتبال محلات بی خبرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده که سابقه چند سال مربیگری در تیمهای پایه فوتبال تبریز را در کارنامه دارد، اظهار داشت: در شهر تبریز از کسی که فوتبال را نمی فهمد تا کسی که کارشناس فوتبال است همگی به بومی گرایی در تیمهای این شهر تاکید دارند اما حقیقت این است که آیا ما چیزی کاشته ایم که برداشت کنیم.



وی افزود: در تبریز کارخانجات و ادارات هرگز از مدارس فوتبال حمایت نمی کنند و فوتبال محلات نیز از نظر آنها ارزش سرمایه گذاری ندارد.



علیزاده تصریح کرد: اکنون از هر پیشکسوت، مربی یا بازیکنی که در سطح بالای فوتبال بازی می کند پرسیده شود که چطور وارد عرصه این ورزش شده است، می گوید که از زمینهای خاکی محلات به تیمهای باشگاهی راه یافته اما همان نفراتی که از طریق فوتبال محلات به جایی رسیده اند که اکنون مربیگری یک تیم فوتبال در رده های نوجوانان، جوانان و امید را بر عهده دارند، اجازه حضور بازیکنان تیمشان در میادین خاکی را نمی دهند.



وی نبود تیمهای نظامی در فوتبال تبریز را عامل مهم از صحنه رفتن بسیاری از بازیکنان فوتبال در رده های سنی پایه دانست و تاکید کرد: یک بازیکن فوتبال 7 سال در تیمهای پایه بازی می کند و زمانی که می توان از این بازیکن بهره لازم را در تیمهای بزرگسالان برد، از صحنه حذف می شوند که اصلی ترین دلیل آن نبود تیمهای نظامی در تبریز است.



این مربی که اکنون یکی از مربیان پایه فوتبال باشگاه شهرداری است، عنوان کرد: در تبریز چهار تیم تراکتورسازی، شهرداری، گسترش فولاد و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور حضور دارند که در هر سال هر یک از این تیمها می توانند 20 بازیکن داشته باشند که در این صورت در مجموع فوتبال تبریز صاحب 80 بازیکن در رده امید می شود که می توانند حداقل در سطح لیگ دسته دوم کشور در رده بزرگسالان بازی کنند.

وی افزود: یکی از دردهای فوتبال تبریز نداشتن تیمهای نظامی است. قبلا تیمهای فجرعاشورا، بسیج، لشگر 21 حمزه و پایگاه شکاری وجود داشت و که یک بازیکن دو سال خدمت مقدس سربازی خود را در یکی از این تیمها بازی می کرد و بدین ترتیب آن بازیکن می توانست خود را در شرایط بدنی ایده آل و در شرایط مسابقه حفظ کند و مهمتر آنکه از صحنه فوتبال محو نمی شد.

علیزاده با اشاره به اینکه اکنون مربیان فوتبال باشگاهی ما از فوتبال محلات بی خبرند، اظهار داشت: برای نمونه در میدان خاکی شهید موسی پور (دیهیم) تبریز، یک مربی به نام آقای میرحمزه حسینی فعالیت دارد که در زمان لیگ تخت جمشید، یکی از بازیکنان تیم تبریز بود و خیلی از بازیکنانی که بعدا به فوتبال معرفی شدند در کنار ایشان بازی می کردند اما اکنون مربیان فوتبال باشگاهی کمترین توجه را نیز به بازیکنان فوتبال محلات ندارند.