محسن ترکی باید تنبیه شود/ گفتگو با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان با بیان اینکه تیم تراکتورسازی در دیدار با استقلال هرگز مستحق باخت نبود، اظهار داشت: در این بازی همه آنهایی که چه در ورزشگاه بودند و چه از طریق تلویزیون بازی را مشاهده می کردند، دیدند که داور مسابقه در صحنه اعلام پنالتی به سود استقلال یک اشتباه صد درصد مرتکب شد.

وی افزود: به نظر من با این تصمیماتی که آقای ترکی گرفت، تیم تراکتورسازی به داور مسابقه باخت نه به تیم استقلال.

اسبقیان در ادامه از تماس تلفنی خود با رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان خبر داد و تصریح کرد: من ساعاتی پس از پایان مسابقه با علی کفاشیان تماس تلفنی داشتم و ضمن اعلام اعتراض شدید، از ایشان خواستم تا به خاطر اشتباه محرز داور مسابقه تراکتورسازی و استقلال، وی را تنبیه کند.

وی ادامه داد: البته آقای کفاشیان به من وعده داد که صبح دوشنبه جلسه ای در این خصوص در فدراسیون داشته باشد و به این موضوع رسیدگی کند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: در این خصوص پیگیریهای لازم را انجام خواهم داد و حتی مراتب اعتراض هواداران و کادرفنی تیم فوتبال تراکتورسازی و همچنین هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان را به وزیر ورزش و جوانان اعلام خواهم کرد.

وی ضمن تاکید دوباره بر تنبیه محسن ترکی دارو مسابقه تراکتورسازی و استقلال به دلیل اشتباهات تاثیرگذار، یادآور شد: هواداران پرشور و باشعور تیم تراکتورسازی در آن سرمای هوا، گرمای خاصی به مسابقه و جو ورزشگاه داده بودند اما اشتباه داور سبب شد تا این همه هوادار با ناراحتی روانه خانه هایشان شوند که من هم از این اتفاق ناخوشایند ناراحتم و می گویم که داور این بازی قطعا باید تنبیه شود.

اسبقیان در عین حال خطاب به هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: من از همه هواداران فهیم و پرشور تیم تراکتورسازی می خواهم که همچنان در بازیهای این تیم و حتی تیم شهرداری حضور داشته باشند چراکه هنوز لیگ تمام نشده و 11 هفته تا پایان فرصت باقی است و به نظر من تیم تراکتورسازی این توان و امیدواری را دارد که بتواند به موفقیت برسد.

وی افزود: تیم تراکتورسازی با توجه به کادر فنی و بازیکنان خوبی که دارد، از توان فنی بالایی برخوردار است و از سویی این تیم مورد حمایت استاندار آذربایجان شرقی است و از این رو من از هواداران تراکتورسازی می خواهم تا همچنان با حضور در ورزشگاه تیم محبوب خود را تشویق کنند.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران با نتیجه دو بر صفر به سود آبی پوشان میهمان به پایان رسید.