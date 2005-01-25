سولانا : تعهدات اروپا به ايران بنيادي است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از آبزرور، وزير امور خارجه آينده اتحاديه اروپا گفت كه اتحاديه اروپا و آمريكا بايد روابط واقع بينانه تري داشته باشند.

خاوير سولانا كه يك روز پس از سخنراني مراسم دومين دوره رياست جمهوري جرج بوش سخن مي گفت، افزود: ما بايد روش هاي واقع بينانه تري در روابط خود به كار گيريم.

سولانا كه در جمع نمايندگان پارلمان اروپا سخن مي گفت، اظهار داشت: روابط بروكسل و واشنگتن بايد سه هدف را برآورده كند. اين گفتگوها بايد واقع گرايانه، نتيجه مدار و هشدار دهنده باشند. چنين سيستم هشدار دهنده سبب خواهد شد كه اختلافات ميان كشورها تاحدودي ناديده گرفته شوند. وي گفت زمان آن رسيده است كه آمريكا و اتحاديه اروپا از بحث بر سر مسائل داخلي خود دست بردارند و به مسائل ديگر هم بپردازند.

خاوير سولانا با اشاره به اينكه اگر اتحاديه اروپا و آمريكا هم انديشي كنند مسائل مهمي در جهان قابل حل خواهد بود، تصريح كرد بروكسل و واشنگتن بايد روابط روان تري داشته باشند. وي به عدم وجود صلح،مسائل زيست محيطي، فقر و بيماري اشاره كرد و گفت ما بايد به حل اين مسائل بيانديشيم.

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا يكي ديگر از مسائل مورد نگراني را ايران دانست و گفت: تعهدات اروپا به ايران بنيادي است.وي درباره چين و موضوعات اقتصادي هم اظهار نظر كرد.

سولانا درباره موضع گيري اش نسبت به آمريكا گفت: اين يك واقعيت است كه ما چندجانبه گرا هستيم و آمريكا يك جانبه گرا. اما ما اميدواريم رايس در زماني كه وزارت امور خارجه را به عهده مي گيرد همانطور كه پيش از اين گفته، از مونولوگ دست بردارد.

گفتني است كه هماهنگ كننده اتحاديه اروپا طبق برنامه عادي خود در پارلمان اروپا حاضر شده بود.

سولانا اهل اسپانيا است و طبق قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا وزير امور خارجه اين اتحاديه خواهد بود.