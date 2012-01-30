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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۳

گزارش تصویری - تشریحی/

آبشار شیخ علی خان کوهرنگ در حال یخ زدن/ تشکیل قندیلهای نیم متری

آبشار شیخ علی خان کوهرنگ در حال یخ زدن/ تشکیل قندیلهای نیم متری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: آبشار شیخ علی خان شهرستان کوهرنگ در میان انبوه برف در حال یخ زدن و تبدیل شدن به یک جاذبه زیبای گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری که در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع است ازشمال و شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان و از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، دارای بارشهای نسبتا زیادی است که ریزشهای جوی وبرف و باران منشا سرشاخه های رودخانه های کارون وزاینده رود هستند.

منطقه چهارمحال بختیاری با اقلیم متنوع دارای جاذبه های گردشگری است و شهرستان کوهرنگ ازجمله شهرستانهای چهارمحال بختیاری است که به دلیل چشمه سارهای متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنیهای طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، دشت لاله واژگون، پیست اسکی و .... شهرت بسیار دارد.
 
 
درفصل زمستان بارش برف در ارتفاعات این شهرستان به بیش ازچهار و پنج متر می رسد که باعث به وجود آمدن یخچالهای دائمی می شود وهمچنین وجود این مقداربرف باعث می شود درفصل زمستان مسافران زیادی برای اسکی کردن به کوهرنگ سفر و در تابستان ازچشمه ها وغاریخی این منطقه دیدن کنند.
 
آبشار شیخ عیخان یکی از مناطق بکر و دیدنی شهرستان کوهرنگ است در فصلهای مختلف سال دارای زیباییهای خاص خود است.
 
این آبشار در کنار روستای شیخ علیخان قرار دارد.
 
آبشار شیخ علی خان واقع در 88 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که این آبشار و دشت و تپه های اطراف آن یکی از مکان های زیبا و دیدنی این استان به شمار می آید.

در حال حاضر سرمای کوهرنگ موجب یخ زدن آب بسیاری از چشمه های این شهرستان که دبی آب آنها کم است شده وبرف و یخبندان جاده های  خاکی و جاده هایی که تردد در آنها کم است را فرا گرفته است.

آبشار شیخ علیخان یکی از جاذبه های زیبای شهرستان کوهرنگ محسوب می شود که به علت ضعف در معرفی این پتانسیل گردشگری برای بسیاری از مردم ناشناخته مانده است.

آبشار شیخ عیلی خان در فصل بهار و تابستان زیبایی خاص خود را دارد و هم اکنون در فصل زمستان در حال تبدیل شدن به یک جاذبه زیبای طبیعی است.

سردی هوا موجب شده آب قسمتی های از این آبشار یخ بزند و زیبایی حیرت انگیزی را در کنار فروریختن آب ایجاد کند.

ساخته شدن قندیلهای یخی سفید رنگ منظره زیبایی را ایجاد کرده که ارتفاع بسیاری از این قندیلها به بالاتراز نیم متر می رسد.

فروریختن آب درزمینه سفید رنگ ایجاد شده از سفیدی برف همراه با قندیلهای یخی زیبایی غیر قابل توصیفی را در این منطقه ایجاد کرده است.

خالی بودن منطقه از گردشگر

 در میان این همه زیبایی در این منطقه نکته ای که به چشم می آید خالی بودن منطقه از گردشگر است.

عدم معرفی مناسب این آبشار موجب شده که گردشگران کمی به این روستا مراجعه کنند این در حالی است که این آبشار می توانست به محلی پر از گردشگر شود و ایجاد اشتغال و درآمد برای این منطقه تبدیل شود.

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گزارش و عکس: سید محمد رضا موسوی

کد مطلب 1520490

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