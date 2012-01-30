آبشار شیخ علی خان کوهرنگ در حال یخ زدن/ تشکیل قندیلهای نیم متری

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری که در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع است ازشمال و شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان و از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، دارای بارشهای نسبتا زیادی است که ریزشهای جوی وبرف و باران منشا سرشاخه های رودخانه های کارون وزاینده رود هستند.

منطقه چهارمحال بختیاری با اقلیم متنوع دارای جاذبه های گردشگری است و شهرستان کوهرنگ ازجمله شهرستانهای چهارمحال بختیاری است که به دلیل چشمه سارهای متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنیهای طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، دشت لاله واژگون، پیست اسکی و .... شهرت بسیار دارد.

درفصل زمستان بارش برف در ارتفاعات این شهرستان به بیش ازچهار و پنج متر می رسد که باعث به وجود آمدن یخچالهای دائمی می شود وهمچنین وجود این مقداربرف باعث می شود درفصل زمستان مسافران زیادی برای اسکی کردن به کوهرنگ سفر و در تابستان ازچشمه ها وغاریخی این منطقه دیدن کنند.

آبشار شیخ عیخان یکی از مناطق بکر و دیدنی شهرستان کوهرنگ است در فصلهای مختلف سال دارای زیباییهای خاص خود است.

این آبشار در کنار روستای شیخ علیخان قرار دارد.

آبشار شیخ علی خان واقع در 88 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که این آبشار و دشت و تپه های اطراف آن یکی از مکان های زیبا و دیدنی این استان به شمار می آید.