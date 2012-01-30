آبشار شیخ علی خان کوهرنگ در حال یخ زدن/ تشکیل قندیلهای نیم متری

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری که در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع است ازشمال و شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان و از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، دارای بارشهای نسبتا زیادی است که ریزشهای جوی وبرف و باران منشا سرشاخه های رودخانه های کارون وزاینده رود هستند.
در حال حاضر سرمای کوهرنگ موجب یخ زدن آب بسیاری از چشمه های این شهرستان که دبی آب آنها کم است شده وبرف و یخبندان جاده های خاکی و جاده هایی که تردد در آنها کم است را فرا گرفته است.
آبشار شیخ علیخان یکی از جاذبه های زیبای شهرستان کوهرنگ محسوب می شود که به علت ضعف در معرفی این پتانسیل گردشگری برای بسیاری از مردم ناشناخته مانده است.
آبشار شیخ عیلی خان در فصل بهار و تابستان زیبایی خاص خود را دارد و هم اکنون در فصل زمستان در حال تبدیل شدن به یک جاذبه زیبای طبیعی است.
سردی هوا موجب شده آب قسمتی های از این آبشار یخ بزند و زیبایی حیرت انگیزی را در کنار فروریختن آب ایجاد کند.
ساخته شدن قندیلهای یخی سفید رنگ منظره زیبایی را ایجاد کرده که ارتفاع بسیاری از این قندیلها به بالاتراز نیم متر می رسد.
فروریختن آب درزمینه سفید رنگ ایجاد شده از سفیدی برف همراه با قندیلهای یخی زیبایی غیر قابل توصیفی را در این منطقه ایجاد کرده است.
خالی بودن منطقه از گردشگر
در میان این همه زیبایی در این منطقه نکته ای که به چشم می آید خالی بودن منطقه از گردشگر است.
عدم معرفی مناسب این آبشار موجب شده که گردشگران کمی به این روستا مراجعه کنند این در حالی است که این آبشار می توانست به محلی پر از گردشگر شود و ایجاد اشتغال و درآمد برای این منطقه تبدیل شود.
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گزارش و عکس: سید محمد رضا موسوی
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