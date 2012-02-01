محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات بوجود آمده با حضور دنیزلی در تیم پرسپولیس و همچنین نتایج اخیر این تیم گفت: از زمان حضور دنیزلی تا حدودی از فشارهای روانی که بر روی بازیکنان تیم پرسپولیس در دوران استیلی وجود داشت برداشته شده و تیم به یک آرامش نسبی رسیده است.

وی در همین خصوص افزود: درشرایط فعلی تغییرات کادر فنی تیم تاثیر گذار بوده اما به دلیل اینکه تصمیم گیری در خصوص تغییر سرمربی تیم دیر گرفته شد، فاصله تیم پرسپولیس با تیمهای صدر جدولی و به خصوص استقلال زیاد شده و بازیکنان این تیم تا حدود زیادی در این خصوص انگیزه و روحیه خود را از دست بدهند.

عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص دلایل افت میثاق معمارزاده و گلهای بدی که این دروازه بان می خورد، اظهار داشت: درحال حاضرمعمارزاده خودش نیست و پس از جدایی حقیقی از پرسپولیس تحت فشار روانی زیادی قرار دارد تا خودش را ثابت کند. البته اختلافاتی که وی با حقیقی از همان ابتدای فصل داشت نیز روی افت فنی هر دو دروازه بان تاثیر گذار بود.

وی تاکید کرد: یکی از تصمیمات اشتباه مسئولان باشگاه پرسپولیس برکناری سعید عزیزیان بود. با آمدن مربی دروازه بانهای جدید تیم نیز همچنان شاهد هستیم مشکلات دروازه بانهاهمچنان حل نشده است چون دلیل افت دروازه بانهای پرسپولیس روحی و روانی است نه مشکلات فنی، در واقع باید از این نظر بر روی آنها کار کرد.

پنجعلی افزود: وقتی دروازه بانی یک گل بد بخورد و این موضوع در رسانه ها به طور شدیدی انعکاس پیدا کند باعث می شود که تاثیر روانی بدی روی وی بگذارد واین حقیقت در خصوص معمارزاده وحقیقی در این فصل اتفاق افتاده است.

وی در خصوص استفاده از حسین هوشیار نیز در درون دروازه تیم پرسپولیس تاکید کرد: در حال حاضر فشار روانی که روی معمارزاده وجود دارد روی هوشیار نیست و وی با آرامش بیشتری نسبت به معمارزاده می تواند درون دروازه کار خود را انجام دهد.

پنجعلی با بیان اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس در بازی با تیم ذوب آهن برخلاف بازی با صنعت نفت خیلی خوب کار کردند، تصریح کرد: بازیکنان پرسپولیس در بازی با تیم ذوب آهن موقعیتهای زیادی داشتند وکم اشتباه ظاهر شدند. ضمن اینکه سرعت بازی و انتقال توپ آنها نیز خوب بود. اگر عملکرد آنها در بازی با استقلال نیز به همین شکل باشد مطمئن باشید که برنده بازی دربی تیم پرسپولیس خواهد بود.

وی در خصوص دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس نیز تصریح کرد: بازی دربی همواره شرایط خاص خود را دارد و نباید به هیچ وجه به جایگاه دو تیم درجدول رده بندی توجه کرد. درحال حاضر پرسپولیس روند رو به رشدی را طی می کند و همانطور که گفتم اگر بازیکنان این تیم در بازی با استقلال مانند بازی با ذوب آهن کار کنند قطعا برنده دربی خواهند. ضمن اینکه استقلال نیز در بازی با تراکتورسازی خوب بازی نکرد و فقط با کمک اشتباهات داوری نتیجه گرفت.

عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه هواداران باید چه انتظار واقع بینانه ای را در این فصل از این تیم داشته باشند، گفت: هنوز 11 هفته تاپایان رقابتهای لیگ برتر باقی مانده و اگر پرسپولیس به روند رو به رشد خود ادامه دهد هواداران می توانند انتظار داشته باشند که در پایان فصل این تیم حتی جزو 4 تیم بالای جدول رده بندی نیز قرار گیرد.

وی در خصوص حضور تیم پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز تاکید کرد: رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آزمونی سخت برای تیم پرسپولیس است و پرسپولیس برای آنکه در این رقابتها موفق باشد، در برخی از پستهای خود نیاز به تقویت دارد.

پنجعلی در همین خصوص تاکید کرد: به نظر من با توجه به اینکه در حال حاضرفوتبال ایران و همچنین باشگاههای ایرانی در جا می زنند، نباید از آنها در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انتظار زیادی داشته باشیم و تیم پرسپولیس نیز از این قائده مستثنی نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه 13 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.