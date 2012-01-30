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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

عسگری:

دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان خدمات انقلاب است

دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان خدمات انقلاب است

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان خدمات انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین و باز خوانی دستاوردهای مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف است.

وی تصریح کرد: برنامه های ایام الله دهه فجر باید پر محتوا بوده و با مضامین فرهنگی و اسلامی برگزار شود.

فرماندار بندرگز به اجرای با شکوه برنامه های دهه فجر در این شهرستان همچون سالهای گذشته تاکید کرد و گفت : فضا سازی شهر باید به گونه ای بشود تا بیانگر دهه فجر باشد.
 
وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی نعمت بزرگی است که در سال 57 با رهبری معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی ( ره ) و جانفشانی ملت ایران اسلامی به دست آمد.
 
عسگری در ادامه بر رعایت عفاف و حجاب و اقامه نماز جماعت در ادارات و نهادها و روان سازی کار مردم توسط مدیران و کارکنان تاکید کرد.
کد مطلب 1520495

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