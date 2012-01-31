اعطای تسهیلات به کارفرمایانی که تقاضای افزایش نیرو دارند

بهنام بهادروند در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح ماده 80 برنامه پنجم توسعه گفت: کارفرمایانی که درخواست افزایش نیرو داشته باشند از تسهیلات ویژه ماده 80 برنامه پنجم توسعه و معافیت بیمه بهره مند خواهند شد.



وی افزود: این قانون از آبان ماه سال جاری ابلاغ شده و این اداره با همکاری سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری، اجرای این قانون را برعهده دارد.



بهادروند گفت: طبق این قانون کارفرمایانی که درخواست جذب نیروی جدید در کارگاه خود داشته باشند، با اعتبارات خوبی که دولت در این ماده قانونی پیش بینی کرده است، برخوردار خواهند شد.

320 مورد تقاضای افزایش نیرو توسط کارفرمایان البرزی



وی ادامه داد: بعد از ابلاغ، این قانون در استان البرز نیز به سرعت به مرحله اجرا رسید و هم اکنون 320 تقاضا به ثبت رسیده و پیش بینی می شود که این تعداد افزایش یابد.



بهادروند در خصوص نوع مشاغلی که تا کنون کارفرمایان تمایل به افزایش نیرو داشتند، افزود: بیشترین تقاضای افزایش نیرو در واحدهای کارگاهی و صنعتی بوده و در حوزه خدمات و کشاورزی نیز مواردی از تقاضا وجود داشته است که در بین آنها 160 درخواست سریعا در کمیسیون تایید شد.



بهادروند هدف از اجرای این ماده قانونی را افزایش تعداد مشاغل ذکر کرد و گفت: کارفرمایانی که به صورت دوره ای اقدام به جذب نیرو می کنند، مشمول این قانون قرار نمی گیرند.



وی ادامه داد: با رصدی که از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد، کارفرمایانی که در طول بازه زمانی مشخصی اقدام به جذب نیرو کرده باشند و در حال حاضر اضافه بر نیروهای جذب شده نیروی جدید بگیرند از تسهیلات و معافیت های بیمه ای برخوردار خواهند شد.



رئیس اداره هدایت کار البرز در انتها ابلاغ این ماده قانونی را فرصت مغتنمی در حوزه اشتغال دانست و با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال در استان البرز اجرای این ماده قانونی در ایجاد مشاغل پایدار و صدور بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی مهم است.