مسکن مهر حاشیه نشینی البرز را کاهش داده است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسکن مهر حاشیه نشینی در استان البرز را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است.



وی افزود: دو کار بسیار مهم اشتغال و مسکن مهر در دولت نهم و دهم انجام گرفت که باید تقویت شود که به سبب آن حاشیه نشینی نیز کم می شود.



وی ادامه داد: بحث اشتغال در مناطق محروم که سبب ایجاد امید و انگیزه در مناطق محروم از جمله کارهایی بود که توسط این دولت صورت گرفت.



استاندار البرز اظهار داشت: بحث دوم مسکن مهر است که در دولت نهم و دهم بر آن تاکید فراوانی شده است و در کاهش حاشیه نشینی شهر تهران مانند شهریار و ملارد نیز بسیار موثر بوده است.



فرهادی تاکید کرد: در درجه نخست اگر بحث اشتغال حل نشود، معضل سرقت، اعتیاد و نا امنی به دنبال آن ایجاد خواهد شد و این معضل در مسکن مهر نیز ادامه پیدا خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه اشتغال و صنعت دو موضوع بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: درجه اول باید این دو موضوع مورد توجه قرار گیرد و دیگر مسائل از جمله حاشیه نشینی در فرع قرار دارد.



استاندار البرز گفت: اشتغال، مسکن مهر و سفر هیئت دولت به استان های کشور سبب امید در جامعه شده است.



فرهادی اظهار داشت: اگر به صورت مستمر به تامین اشتغال در مناطق محروم توجه شود دیگر کرج بدقواره و حاشیه نشینی را نخواهیم داشت.