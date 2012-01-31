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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

فرهادی اعلام کرد:

تعداد شغل های ایجاد شده در استان البرز راستی آزمایی شد

تعداد شغل های ایجاد شده در استان البرز راستی آزمایی شد

کرج – خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: تعداد شغل های ایجاد شده در استان البرز راستی آزمایی شده است.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک اکیپ از سازمان بازرسی کشور و صدا و سیما برای راستی آزمایی آمارهای شغل های ایجاد شده از سوی دستگاه ها به استان البرز آمده است.

وی افزود: اسامی دستگاه های استان به صورت رندومی از سامانه انتخاب شده و آمار اعلام شده مورد بررسی قرار گرفته است.

استاندار البرز ادامه داد: راستی آزمایی شغل ایجاد شده در 31 استان کشور به مدت چهار روز انجام گرفته است.

وی گفت: دستگاه های استان باید بکوشند که بیشتر از تعهد تعیین شده ایجاد شغل کنند و کار خود را فقط محدود به سهمیه تعیین شده نکنند.

فرهادی اظهار داشت: در طی 10 سال آینده زمین صنعتی استان البرز آماده خواهد شد که این امر در اشتغال زایی استان موثر خواهد بود.

استاندار البرز افزود: انشاالله وعده های که به شهروندان البرز داده ام در طی دو سال آینده عملی خواهد شد.

کد مطلب 1520505

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