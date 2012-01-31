تعداد شغل های ایجاد شده در استان البرز راستی آزمایی شد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک اکیپ از سازمان بازرسی کشور و صدا و سیما برای راستی آزمایی آمارهای شغل های ایجاد شده از سوی دستگاه ها به استان البرز آمده است.



وی افزود: اسامی دستگاه های استان به صورت رندومی از سامانه انتخاب شده و آمار اعلام شده مورد بررسی قرار گرفته است.



استاندار البرز ادامه داد: راستی آزمایی شغل ایجاد شده در 31 استان کشور به مدت چهار روز انجام گرفته است.



وی گفت: دستگاه های استان باید بکوشند که بیشتر از تعهد تعیین شده ایجاد شغل کنند و کار خود را فقط محدود به سهمیه تعیین شده نکنند.



فرهادی اظهار داشت: در طی 10 سال آینده زمین صنعتی استان البرز آماده خواهد شد که این امر در اشتغال زایی استان موثر خواهد بود.



استاندار البرز افزود: انشاالله وعده های که به شهروندان البرز داده ام در طی دو سال آینده عملی خواهد شد.