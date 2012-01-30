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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

وصالی نیا به مهر خبر داد:

طرح‌های زیباسازی باقرشهر در دهه فجر رونمایی می شوند

طرح‌های زیباسازی باقرشهر در دهه فجر رونمایی می شوند

شهرری – خبرگزاری مهر: مسئول زیباسازی شهرداری باقرشهر از رونمایی بیش از 10 طرح زیباسازی در دهه فجر خبر داد.

رسول وصالی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش سه هزار متر مربع از نماهای شهری و مکانهای عمومی باقرشهر با هدف زیباسازی و ایجاد جلوه های بصری مزین نقاشی دیواری شده است.

وی افزود: امسال بیش از 10  نقطه از معابر عمومی باقرشهر  با اجرای نقاشی دیواری طراحی و نقاشی شد که تعداد بسیاری از آنها در دهه فجر امسال با حضور مسئولان و شهروندان رونمایی و افتتاح خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: با اجرای این پروژه ها فضای شهر تلطیف می شود و تمام سعی و تلاش ما به فرهنگ سازی و ایجاد فضای معنوی است و در این خصوص با استفاده از ذوق و هنر هنرمندان سعی شده  تا آثاری زیبا، جذاب و متناسب با فرهنگ بومی و ملی مان خلق شود.

وی اضافه کرد: حذف تصاویر زائد و جایگزین کردن نقاشی های هنری از وظایف مهم زیباسازی شهرداری است که با بررسی طرحها و خلاقیتهای هنرمندان، در نماهای شهری اجرا می شوند.

وصالی نیا اظهار داشت: این اقدام در بوستان ارغوان، خیابان قدس، یادگار امام(ره)، بلوار غدیر و بلوار امام خمینی، 22 بهمن و میادین و خیابانهای اصلی و فرعی شهر اجرا شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح از تکنیکهای رنگ آکریلیک، کاشی شکسته، معرق و پوشش آلومینیم استفاده شده و راحتی درک آن توسط مخاطبان و ارتباط و همخوانی آن با فضای مجاور از ویژگیهای طرحهای اجرا شده است.

این مسئول به طرحهای دیگری که در این ایام افتتاح خواهد شده اشاره و عنوان کرد: پروژه روشنایی خیابان 24 متری طالقانی، بهسازی و نصب مبلمان شهری و پارکی در همین راستا است.

کد مطلب 1520506

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