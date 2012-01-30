«تخته سفید» به جمع نشریات فرهنگی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه دارای بخش‌های ادبیات، سینما، تجسمی، گفتگو، ورزش، کتاب، دانستنی‌ها و موسیقی است و شماره نخست آن بهمن‌ماه در 80 صفحه به صورت سیاه سفید منتشر شده است.

در بخش ادبیات مصاحبه‌ای با ترانسترومر و همسرش پیش از بردن جایزه نوبل، اندر ستایش ترانسترومر و چند داستان و سفرنامه آورده شده است که شاخص‌ترین آنها «گاو باوفا» از ارنست همینگوی است.

در بخش سینما که مهم‌ترین مطلب نشریه و تیتر یک آن هم از این بخش انتخاب شده است، گفتگویی بلند با تیم برتون منتشر شده است با عنوان «مردگان به من آرامش می‌دهند».

تنها دوبار زندگی می‌کنیم، «درخت زندگی»؛ تجربه‌ای ناب و واقعی، جایی دور از ماندن، نزدیک رفتن، فیلم عاشقانه را باید در پاریس ساخت دیگر مطالب بخش سینما است.

گفتگو با یک عکاس درباره عکاسی از حیوانات، طرح‌های گزنده و تاثیرگذار، آن کودک و کرکس هم مطالب بخش هنرهای تجسمی نشریه است.

گفتگوی اختصاصی «تخته سفید» با صادق تبریزی، مبدع نقاشیخط و یک گفتگوی ترجمه‌ای با مترجم یکی از آثار موراکامی هم مطالب بخش گفتگو است.

برگردیم گل گاوزبان بچینیم، کاری که فوتبال با انواع هنر کرد، غم بود اما کم بود در بخش ورزشی، استفاده از ادبیات برای روایت یک حقیقت تاریخی، خاطرات یک روزنامه‌نگار، یکنواخت و یک شهروند معمولی در بخش کتاب، ماهی بخورید تا یادتان نرود، آواتار واقعی می‌شود، رهیافتی برای توسعه علم فناوری در آینده در بخش دانستنی‌ها و در پایان هم آواز برای کودکان فقیر، و شنیدم که نیویورک مرد، در سن و سال من همه چیز رو به نابودی است، آفریننده منقبض در بخش موسیقی آورده شده است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه مسعود حسین است. «تخته سفید» به قیمت 2500 تومان در روزنامه‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.