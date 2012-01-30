اجرای طرحهای هادی در آزادشهر و رامیان نیازمند 30 میلیارد اعتبار است

مرتضی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تامین این اعتبار روند اجرای طرحهای هادی شتاب می گیرد.

وی اظهار داشت: در دهه فجر امسال 2 هزار واحد مسکن روستایی در آزادشهر و رامیان مورد بهره‎برداری قرار خواهد گرفت.

احمدی تصریح کرد: برای ساخت هر واحد خانه روستایی که در دهه فجر افتتاح می‎شود 100 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده و تمام مراحل ساخت و ساز از ابتدا تا پایان کار تحت نظارت مهندسان ناظر بوده تا برابر استانداردها و کاملاً ایمن ساخته شود و در برابر حوادث مشکلی نداشته باشد.



رئیس بنیاد مسکن شهرستان‎های آزادشهر و رامیان گفت: با توجه به تسهیلاتی که دولت در بخش مسکن و خانه‌دار شدن مردم در نظر گرفته است، در آینده‎ای نزدیک تعداد هزار و 260 واحد مسکن روستایی دیگر نیز افتتاح می شود.



احمدی اضافه کرد: به منظور اعطای تسهیلات بانکی به روستائیان و اجرای طرح هادی در سطح روستاها همکاری خوبی با بخشداران، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران داشته‎ایم و همین تعامل و همکاری‎های خوب و پیگیری‎های انجام‌شده باعث شده روستاهای مرزبن از محدوده شهرستان آزادشهر به عنوان طرح‎های برتر استانی معرفی بشوند و به مرحله کشوری راه پیدا کنند.



وی تاکید کرد: برای اجرای دقیق و اصولی طرح و برنامه‎های طرح هادی و مسکن‌های روستائی 40 مهندس ناظر داریم که بر عملیات ساخت و ساز نظارت دارند و کارشناسان اداره و اینجانب هم مرتب بازرسی می‎کنیم تا نتیجه به دست آمده مطلوب و اصولی باشد.



رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای آزادشهر و رامیان گفت: بنیاد مسکن این آمادگی را دارد تا برای خانه‎دار شدن همه مردم روستاها و شهرهایی که جمعیت آنها زیر 25 هزار نفر است یعنی رامیان، خان‎به‎بین، دلند، نوده‎خاندوز و نگین‎شهر تسهیلات در نظر بگیرد ضمن اینکه در شهرستان آزادشهر و با عنایت به جمعیت موجود این وظیفه بر عهده اداره مسکن و شهرسازی است.