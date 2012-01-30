اجرای طرحهای هادی در آزادشهر و رامیان نیازمند 30 میلیارد اعتبار است

مرتضی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تامین این اعتبار روند اجرای طرحهای هادی شتاب می گیرد.
وی اظهار داشت: در دهه فجر امسال 2 هزار واحد مسکن روستایی در آزادشهر و رامیان مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
احمدی تصریح کرد: برای ساخت هر واحد خانه روستایی که در دهه فجر افتتاح میشود 100 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده و تمام مراحل ساخت و ساز از ابتدا تا پایان کار تحت نظارت مهندسان ناظر بوده تا برابر استانداردها و کاملاً ایمن ساخته شود و در برابر حوادث مشکلی نداشته باشد.
رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای آزادشهر و رامیان گفت: با توجه به تسهیلاتی که دولت در بخش مسکن و خانهدار شدن مردم در نظر گرفته است، در آیندهای نزدیک تعداد هزار و 260 واحد مسکن روستایی دیگر نیز افتتاح می شود.
احمدی اضافه کرد: به منظور اعطای تسهیلات بانکی به روستائیان و اجرای طرح هادی در سطح روستاها همکاری خوبی با بخشداران، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران داشتهایم و همین تعامل و همکاریهای خوب و پیگیریهای انجامشده باعث شده روستاهای مرزبن از محدوده شهرستان آزادشهر به عنوان طرحهای برتر استانی معرفی بشوند و به مرحله کشوری راه پیدا کنند.
وی تاکید کرد: برای اجرای دقیق و اصولی طرح و برنامههای طرح هادی و مسکنهای روستائی 40 مهندس ناظر داریم که بر عملیات ساخت و ساز نظارت دارند و کارشناسان اداره و اینجانب هم مرتب بازرسی میکنیم تا نتیجه به دست آمده مطلوب و اصولی باشد.
رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای آزادشهر و رامیان گفت: بنیاد مسکن این آمادگی را دارد تا برای خانهدار شدن همه مردم روستاها و شهرهایی که جمعیت آنها زیر 25 هزار نفر است یعنی رامیان، خانبهبین، دلند، نودهخاندوز و نگینشهر تسهیلات در نظر بگیرد ضمن اینکه در شهرستان آزادشهر و با عنایت به جمعیت موجود این وظیفه بر عهده اداره مسکن و شهرسازی است.
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