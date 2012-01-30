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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۹

رسانه ها خبر دادند:

سیف الاسلام با گنجهای پدرش از محاکمه در لیبی می گریزد

سیف الاسلام با گنجهای پدرش از محاکمه در لیبی می گریزد

برخی رسانه های الجزایر فاش کردند که سیف الاسلام قذافی در نظر دارد با ارائه رشوه های هنگفت مالی به انقلابیون از محاکمه در این کشور بگریزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار الجدید الجزایر، سیف الاسلام اخیرا به انقلابیون وعده داده گنجهای پدرش در منطقه باب العزیزیه را برای آنها کشف می کند تا به جای محاکمه در لیبی تحویل دادگاه بین المللی لاهه شود.

بر این اساس برخی منابع پیش بینی می کنند تاخیر انقلابیون در تسلیم سیف الاسلام به شورای انتقالی لیبی شاید به کشف گنجهای چند میلیارد دلاری معمر قذافی در اماکن سری مرتبط باشد.

گفته می شود سیف الاسلام که از زمان بازداشت تحت کنترل انقلابیون شهر الزنتان قرار دارد، در روزهای اخیر در منطقه باب العزیزیه (کاخهای پدرش) جهت یافتن گنجها حضور پیدا کرده است.

کد مطلب 1520513

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